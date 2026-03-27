この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

フィットネス系チャンネル「のがちゃんねる/nogachannel」が、「【金曜日】28日で身体を変える！保存版1週間メニュー　全身しなやかになるストレッチ（初心者OK）」と題した動画を公開しました。1週間の疲れを癒やし、全身を心地よく伸ばすストレッチプログラムを紹介しています。動画は初心者向けと中級者向けの2部構成で、自身のレベルに合わせて取り組めるのが特徴です。

初心者向けパートでは、まずあぐらの姿勢で座り、体側をじっくりと伸ばすストレッチから入ります。続いて、首回しや、背骨の柔軟性を高める「キャット＆カウ」など、上半身の緊張をほぐす動きへと移行。さらに、仰向けの姿勢でできる裏ももやお尻のストレッチ、背骨の回旋ストレッチなど、無理なく全身の筋肉を緩めるメニューが続きます。

中級者向けパートは、全身の伸びを感じられる「ダウンドッグ」から始まります。肩甲骨周りをほぐす「ショルダーロール」、体幹と柔軟性を同時に鍛える「ハーフニーリング・ウィンドミル」といった、よりダイナミックな動きを取り入れています。また、股関節周りを重点的に動かす「90/90ストレッチ」や開脚前屈など、デスクワークなどで固まりがちな下半身にもアプローチします。

この動画は、1週間の終わりに心と身体をリセットするための習慣として役立ちます。のが氏は、トレーニングを継続するコツとして、体重計の数字だけでなく、鏡で自分の体の写真を撮り、変化を記録することを推奨しています。週末を気持ちよく迎えるために、このストレッチを取り入れてみてはいかがでしょうか。

YouTubeの動画内容

00:16

初心者向けメニュー：体側のストレッチ
02:15

キャット＆カウで背骨を柔軟に
04:15

寝ながらできるお尻のストレッチ
07:45

中級者向けメニュー：ダウンドッグ
12:35

股関節ほぐし：90/90ストレッチ

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8ヶ月で-10kg痩せたダイエット経験をもとに、短時間で効果が出るトレーニングやストレッチを紹介しています。効果がわかるから続く！全米ヨガアライアンスRYT200保持。
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