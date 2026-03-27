ボビー、タレントとしての最高年収は…アンジャ渡部も驚き「やっぱりすごいな」「いっぱいCMもやってたもんね」
タレントで実業家のボビー・オロゴンが、YouTubeチャンネル『トレイダーズ証券 金融を、もっと面白く。』で公開された動画に出演。タレントとしての最高年収を明かした。
ボビー・オロゴン
○「やっぱりすごいな……」
渡部建(アンジャッシュ)が「バラエティ番組に出まくってたじゃん? あの時は実際はギャラはもらえてたの?」と尋ねると、含み笑いでうなずくボビー。渡部が「じゃあ聞こうか。タレント時代の最高月収」「いくらくらい?」と聞くと、ボビーは「おかげさまでそこそこいい思いをさせていただいて。(年収は)2〜3億円だった」と明かした。
さらに、渡部が「やっぱりすごいな……」「いっぱいCMもやってたもんね」と目を丸くして驚きながら、「K-1のファイトマネー＋テレビ年収の時代があったってこと?」と質問。これにもうなずくボビーに、渡部は「どのお金はどうしたの?」と聞くと、ボビーは「投資をやってた」と振り返っていた。
【編集部MEMO】
「渡部、会食へ行く」は、食のプロ・アンジャッシュ渡部が、名店を舞台に各界のプロフェッショナルの本音を聞き出す会食トーク企画。これまでに、FCチャンネル代表取締役で「令和の虎」二代目主宰の林尚弘氏や、元ゴールドマン・サックスで現在は投資会社を率いる 田中渓氏をゲストに迎えている。
ボビー・オロゴン
○「やっぱりすごいな……」
渡部建(アンジャッシュ)が「バラエティ番組に出まくってたじゃん? あの時は実際はギャラはもらえてたの?」と尋ねると、含み笑いでうなずくボビー。渡部が「じゃあ聞こうか。タレント時代の最高月収」「いくらくらい?」と聞くと、ボビーは「おかげさまでそこそこいい思いをさせていただいて。(年収は)2〜3億円だった」と明かした。
【編集部MEMO】
「渡部、会食へ行く」は、食のプロ・アンジャッシュ渡部が、名店を舞台に各界のプロフェッショナルの本音を聞き出す会食トーク企画。これまでに、FCチャンネル代表取締役で「令和の虎」二代目主宰の林尚弘氏や、元ゴールドマン・サックスで現在は投資会社を率いる 田中渓氏をゲストに迎えている。