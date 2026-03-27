この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

デリカYouTuberが指摘する「歴代最強」の盲点。モノコック化で失われた四駆の強靭さ

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

デリカYouTuberのばも氏が自身のYouTubeチャンネルで「デリカ最新モデルは“最強”じゃない？本音で語ります」を公開した。動画では、デリカ後期型のキャッチフレーズである「歴代最強」に対し、車体の構造的観点から疑問を投げかけ、自身の考える「最強」の定義について持論を展開している。



ばも氏は冒頭、最新モデルが「歴代最強」と謳われていることについて、「最も強い。歴代で最も強い。違くね？って思うんですよ」と率直な違和感を口にした。その理由として挙げたのが、車のボディ構造だ。



ばも氏は、ランドクルーザーや過去のパジェロ、そしてスペースギアまでのデリカに採用されていた「ラダーフレーム」と、現在のモデルが採用する「モノコックボディ」を比較した。ラダーフレームを「トラック」のように強固な鉄骨が通っている構造だと説明する一方で、モノコックボディは一体型であり「強いフレームが通ってない」と指摘。現在のデリカは「リブボーンフレーム」でピラー部分などを補強してねじれを防いでいるものの、本格的な四輪駆動車と比較すると「モノコックの車ってそんな大したことねえだろって私はちょっとおもってます」と、構造上の限界を語った。



さらに、最新モデルが「歴代最強」と呼ばれる根拠の一つである電子制御システム「S-AWC」についても言及。「電子制御がついてるからこれは歴代最強なんだっていうけど」としつつも、ラダーフレーム特有の物理的な強靭さがなければ「最強にはならないんじゃないの」と疑問視した。かつてデリカがラダーフレームからモノコックへと移行した際、「うわあもう終わったと」と落胆したエピソードも披露し、悪路走破性を重視する四駆ファンとしての本音を覗かせた。



動画の終盤では、モノコックボディならではの乗り心地の良さや、現在のデリカの魅力も認めており、いずれは購入したいという意欲も見せている。長年デリカを見つめ続けてきたばも氏だからこそ語れる、深い愛着と「最強」という言葉に対する厳しい目線が印象的な内容となっている。