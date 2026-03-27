２７日の東京外国為替市場のドル円相場は、午前１０時時点で１ドル＝１５９円５７銭前後と前日の午後５時時点に比べ８銭弱のドル高・円安で推移している。



２６日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１５９円８１銭前後と前日に比べ３４銭程度のドル高・円安で取引を終えた。中東情勢を巡る不透明感が強まるなかで、米原油先物相場はＷＴＩ（ウェスト・テキサス・インターミディエート）の期近となる５月限が上昇し、米長期金利に上昇圧力を掛けた。これらを背景にドル円は上昇したが、トランプ米大統領はＳＮＳを通じ、イランの発電施設に対する攻撃中止期間を４月６日まで１０日間、延期すると表明すると、１５９円３０銭台まで下押す場面があった。



一方、米国が中東に対して１万人の地上部隊を追加で派遣することを検討していると伝わり、アジア時間２７日の米原油先物市場でＷＴＩ期近物が一時１バレル＝９４ドル台に再び上昇した。強弱材料が錯綜するなかで、１ドル＝１６０円に迫る価格帯では日本政府・日銀による為替介入警戒もあり、ドル円は伸び悩んでいる。



ユーロは対ドルで１ユーロ＝１．１５３１ドル前後と前日の午後５時時点に比べて０．００２２ドル程度のユーロ安・ドル高。対円では１ユーロ＝１８３円９８銭前後と同２９銭程度のユーロ安・円高で推移している。



出所：MINKABU PRESS