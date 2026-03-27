

塩野瑛久

塩野瑛久が26日、都内で行われた『BURBERRY HER SAKURA JOURNEY ポップアップオープニングイベント』に出席した。

新発売されたBurberry Beauty「HER コレクション」の新たな香り「BURBERRY HER PARFUM（バーバリー ハー パルファム）」を記念した主要都市を巡るポップアップイベント。桜色のラッピングを施し、東京会場ではフレグランスに加え、日本では限られた店舗でのみ展開されている人気のメイクアップコレクションも一部ラインアップする。

「BURBERRY HER PARFUM」を身にまとい「深いチェリーの香りに包まれて、すごく甘いんですけど、甘ったるすぎず、奥深い香りになっているなと思いました」とし、どのようなシーンで使いたいか？という質問に「僕は寝る前のティータイムの時に使えたらいいなと思いました。寝る前のリラックスする時に使う香りなのかなと思いました」

また桜をテーマにしたイベントにちなみに、お花見に欠かせないアイテムは？という問いに「団子ですね。『花より団子』という言葉もありますけど、僕は本当に団子が大好きで。やっぱりみたらしが一番好きですね。最近は味噌の団子も美味しいですよね」とニッコリした。