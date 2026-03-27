Googleが音声やカメラを使って会話できる「検索 Live」を日本を含む200カ国・地域以上で提供開始！Android・iOSのGoogleアプリで利用可能
|Googleが音声やカメラを使って会話できる「検索 Live」を日本などでも提供開始！
Googleは26日（現地時間）、同社が提供する「Google Search（以下、Google 検索）」の「AIモード」と音声やカメラを使ってインタラクティブな会話ができるようになる「Search Live（以下、検索 Live）」を日本を含む200カ国・地域以上で提供開始したとお知らせしています。検索 LiveはAndroid・iOS・iPadOS向けアプリ「Google」（以下、Googleアプリ）にて利用できます。
検索 Liveは2025年9月よりアメリカとイギリスにて提供されてきましたが、今回、新たにグローバル展開が行われ、Google 検索のAIモードが使える日本を含む200カ国・地域以上にて提供が開始されました。リアルタイムの助けが必要な場面やクエリを入力するだけでは不十分な時のために設計されており、Googleアプリの検索バーの下にある［ライブ］アイコンをタップするだけで開始されます。
例えば、質問を声に出すと、役立つ音声回答が得られ、さらにそのまま追加の質問をして会話を続けたり、関連するWebリンクで詳細を確認したりすることも可能です。また目の前にあるものについて質問したい時には観葉植物の葉が黄色くなった原因を知りたいといった場面でもカメラを有効にして視覚的な情報を追加することができます。これにより、検索はカメラに映っている状況を認識し、役立つヒントと合わせてWeb上のより詳しい情報へのリンクを提案してくれます。
さらにGoogle レンズでカメラをかざした状態からでも検索 Liveを利用でき、画面下部の［ライブ］オプションをタッチするだけで、目の前にあるものについてリアルタイムで会話ができ、［文字起こし］ボタンをタッチしてテキスト形式の回答を確認したり、文字を入力して質問を続けたりすることも可能です。Googleは検索をさらに便利なものにするために日々取り組んでおり、世界中の人々に検索 Liveを使って新しいことを学んで世界を探索し、そして目標を達成するために役立てもらえることを楽しみにしているとしています。
アプリ名：Google
価格：無料
カテゴリー：ツール
開発者：Google LLC
バージョン：17.11.56.sa.arm64
Android 要件：17.11.56.sa.arm64
Google Play Store：https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.googlequicksearchbox
アプリ名：Google アプリ
価格：無料
カテゴリー：ユーティリティ
開発者：Google
バージョン：413.0
互換性：iOS 16.0以降またはiPadOS 16.0以降が必要です。
App Store：https://apps.apple.com/jp/app/id284815942?mt=8
記事執筆：memn0ck
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