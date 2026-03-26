2000年代の声優ポップロックを代表する声優アーティスト・新谷良子、誕生日となる3月31日に待望のサブスク解禁！コメントも到着！

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2000年代の声優ポップロックを代表する声優アーティスト、新谷良子の楽曲が、2026年3月31日(火)より各音楽サブスクリプションサービスにてストリーミング配信が解禁される。この日は新谷良子の誕生日でもあり、ファンにとっても記念すべき日だ。

『ギャラクシーエンジェル』のミルフィーユ・桜葉役で注目を集め、その後も数々の作品で活躍してきた人気声優でもある彼女は、声優×ロックの文化を作り上げてきた1人。今回配信される楽曲には、2003年リリースのデビュー曲「ピンクのバンビ」から、2011 年リリースのベストアルバム「Ryoko Shintani 10th Anniversary BEST BAMBI BOX」、さらに 2018年リリースの「RYOKO SHINTANI 15TH ANNIVERSARY BEST BAMBI BOX 2」までを含む、全257曲がラインナップ。

「ハリケーンミキサー」「CANDY☆POP☆SWEET☆HEART」「ロストシンフォニー」など人気の曲はもちろん、UNISON SQUARE GARDENの田淵智也がSNSで「世紀屈指の名盤」と称賛した「空にとける虹と君の声」も収録。

声優アーティスト黎明期の 2000年代において、ポップロックを軸にした楽曲とライブパフォーマンスで支持を集め、デビュー曲「ピンクのバンビ」に象徴されるキュートでエネルギッシュな音楽性は、“バンビポップ”として親しまれ、バンド編成によるライブやコール＆レスポンスを取り入れた独自のライブカルチャーは、現在の声優アーティストシーンにも影響を与えた。キャッチーなメロディとバンドサウンドが融合した楽曲は、新谷良子のポップでエネルギッシュな世界観を象徴するものとして、現在も多くのファンに愛されている。

そして、3月31日(火)には誕生日＆サブスク解禁を記念してリスニングパーティーの開催が決定！新谷良子がこの日のために楽曲を全15曲セレクトした。

当日は、Lantis 公式YouTube Channelにリアルタイムでコメント参加予定。 さらに、デビューシングル「ピンクのバンビ」の作曲・編曲を手掛け、新谷良子の私設バンドであるPink Bambi BAND（PBB）に参加し、2009年までバンドマスターとしてギターとキーボードを担当していた、STEREO DIVE FOUNDATIONとしても活動中の R・O・N もスペシャルゲストでコメント参加する。

新谷良子がアーティストとして歩んできた楽曲を存分に楽しんで欲しい。

＜新谷良子 コメント＞



念願の！サブスク解禁です！！

ありがとうございますありがとうございます！！

サブスク解禁は、実は夢でした。

今までにたくさん想いを託してきた楽曲制作チームをはじめ、

CDにするにあたりお世話になったジャケット制作チームやPV制作チームのみんな。

ライブ制作チームのみんな。

そうして出来上がったものを聴いて見て楽しんでくださるファンの皆さま。

誰ひとり欠けてもできなかった「素晴らしい作品」である愛しい楽曲たちを、

時代の変化というものに置いていきたくなかったんです。

今回、ようやくサブスクというかたちで皆さまにお届けできることになりました。

今までずっと「バンビポップ」を聴いてくれて好きでいてくれた皆さまも、今回初めて触れるぞ！という皆さまも、どうかどうか、この素晴らしい曲たちをたくさん聴いてくださいね！！

本当に嬉しいーーー！！！！！

＜R・O・N コメント＞



遂に新谷良子さんの楽曲がサブスク解禁されます。待望の発表を非常に嬉しく思います。

いつでもどこでもあの頃のあの曲が聴き放題です。声優×バンドサウンドの先駆者の一角である新谷良子さんの楽曲は令和の今尚新鮮に楽しめる内容になっていると思います。

是非、当時を懐かしみながら聴いてください。今だからこそ気づく新しい発見もあるかもしれません。

●イベント情報

新谷良子サブスク解禁記念リスニングパーティー

2026年3月31日 22時〜

参加アーティスト：新谷良子、R・O・N

Lantis公式YouTube Channelではアーティストがリアルタイムでコメント参加いたします。

楽曲にまつわる思い出や感想をYouTubeのチャット欄や各種SNSに「#新谷良子サブスク解禁」「#バンビポップGO！」を付けたコメント投稿をしてお楽しみください。

●配信一覧

・オリジナルアルバム「ピンクのバンビ」

・シングル「ワガママ date show」

・シングル「あいのうただから」

・シングル「ray of sunshine」

・オリジナルアルバム「ファンシー☆フリル」

・シングル「恋の構造／トリックスター」

・シングル「Wonderstory / HAPPY END」

・オリジナルアルバム「chu→lip☆リボルバー」（Disc2のみ）

・シングル「世界でいちばんボクが好き!」

・オリジナルアルバム「Pretty Good!」

・シングル「Happiest Princess」

・シングル「CANDY☆POP☆SWEET☆HEART」

・オリジナルアルバム「空にとける虹と君の声」

・ベストアルバム「THE GREAT BAMBI POP SWINDLE」

・シングル「ロストシンフォニー」

・オリジナルアルバム「Wonderful World」

・シングル「crossingdays」

・シングル「月とオルゴール」

・オリジナルアルバム「MARCHING MONSTER」

・シングル「ReTIME」

・シングル「Piece of love」

・シングル「Magic Spell」

・シングル「HONEY TEE PARTY!」

・ベストアルバム「Ryoko Shintani 10th Anniversary BEST BAMBI BOX」

・オリジナルアルバム「UNLOCKER！」

・シングル「Euphoric Prayer」

・シングル「AUTOMATIC SENSATION」

・オリジナルアルバム「BANDSCORE」

・オリジナルアルバム「Blooming Line」

・シングル「STARting -from rebirth-」

・オリジナルアルバム「tick-ta cRock」

・ベストアルバム「RYOKO SHINTANI 15TH ANNIVERSARY BEST BAMBI BOX 2」

配信サービス

Apple Music

Spotify

LINE MUSIC

Amazon Music Unlimited

YouTube Music

他 各サブスクリプションサービスにて配信

https://lnk.to/shintaniryokoPR

＜新谷良子 Profile＞

新谷良子（しんたにりょうこ）

誕生日：3月31日

星座：牡羊座

血液型：Ｂ型

出身地：石川県

『ギャラクシーエンジェル』のミルフィーユ・桜葉役でデビュー。『のんのんびより』の富士宮このみ役など、アニメ・ゲーム人気作品のキャラクターを数多く演じている。

代表作：

TVアニメ『ひだまりスケッチ』沙英役

TVアニメ『RED GARDEN』レイチェル役

TVアニメ『ギャラクシーエンジェル』ミルフィーユ・桜葉役

関連リンク

新谷良子 X

https://x.com/pinkbambi_ryoko