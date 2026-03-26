プロセカのファンミーティングイベントをABEMA PPVで独占生配信
新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、４月12日（日）に開催されるスマートフォンリズムゲーム『プロジェクトセカイ カラフルステージ！ feat. 初音ミク』（以下、『プロセカ』）のファンミーティングイベント『プロセカユニットファンミーティング MORE MORE JUMP！ in 宮城』昼・夜公演を「ABEMA PPV」にて独占生配信することを決定。本配信の視聴チケットを３月25日（水）より販売開始した。
『プロセカユニットファンミーティング MORE MORE JUMP！ in 宮城』は、『プロセカ』に登場する各ユニットのキャストが全国各地を巡り、ファンと直接交流するファンミーティングイベント。今回は、アイドルユニット「MORE MORE JUMP！」のキャストが宮城県を訪れ、ユニットの魅力を存分に届けるスペシャルステージを開催する。
本イベントでは、ファンと交流するトークショーをはじめ、キャストによるショートライブ、生アフレココーナーなどMORE MORE JUMP！の世界観をさまざまな形で楽しめるプログラムを実施。ショートライブでは、キャストがステージ上で楽曲を披露し、ファンミーティングならではのライブ感あふれるパフォーマンスをお届け。また、キャラクターの印象的なシーンをキャストがその場で演じる生アフレコでは、キャラクター同士の会話や物語の魅力を臨場感たっぷりに体感できる。ユニットの魅力やキャラクターへの想いをより深く知ることができる、ファン必見の内容となっている。
Art by さいね (C) SEGA / (C) Colorful Palette Inc. / (C) Crypton Future Media, INC. www.piapro.net All rights reserved.
本イベントでは、ファンと交流するトークショーをはじめ、キャストによるショートライブ、生アフレココーナーなどMORE MORE JUMP！の世界観をさまざまな形で楽しめるプログラムを実施。ショートライブでは、キャストがステージ上で楽曲を披露し、ファンミーティングならではのライブ感あふれるパフォーマンスをお届け。また、キャラクターの印象的なシーンをキャストがその場で演じる生アフレコでは、キャラクター同士の会話や物語の魅力を臨場感たっぷりに体感できる。ユニットの魅力やキャラクターへの想いをより深く知ることができる、ファン必見の内容となっている。
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