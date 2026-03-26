1児の母・ゆうこす「息子にそっくり」幼少期ショット公開「タレ目が可愛すぎる」「小さい頃から完成されてる」と反響
【モデルプレス＝2026/03/26】モテクリエイターとして活躍する“ゆうこす”こと菅本裕子が3月25日、自身のInstagramストーリーズを更新。「息子にそっくり」な幼少期を公開した。
【写真】31歳クリエイター「美の遺伝子強い」タレ目あひる口の可愛すぎる幼少期
ゆうこすは「小さい頃の私の写真見ると息子にそっくり」とコメントし、タンクトップ姿で短髪の幼児期の写真を公開。「夫も私もタレ目あひる口？なのでサラブレッドになってます」と似ているポイントをつづった。
この投稿に、ファンからは「クリクリのタレ目が可愛すぎる」「美の遺伝子強い」「小さい頃から完成されてる」「そっくりな息子くん絶対イケメン」「ずっと見ていたい可愛らしさ」などの声が上がっている。
ゆうこすは2022年12月7日、元「ぼくのりりっくのぼうよみ」でアーティストのたなかと結婚し、2025年3月14日に第1子を出産したことを報告していた。（modelpress編集部）
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【写真】31歳クリエイター「美の遺伝子強い」タレ目あひる口の可愛すぎる幼少期
◆ゆうこす「息子にそっくり」な幼少期公開
ゆうこすは「小さい頃の私の写真見ると息子にそっくり」とコメントし、タンクトップ姿で短髪の幼児期の写真を公開。「夫も私もタレ目あひる口？なのでサラブレッドになってます」と似ているポイントをつづった。
◆ゆうこすの投稿に反響
この投稿に、ファンからは「クリクリのタレ目が可愛すぎる」「美の遺伝子強い」「小さい頃から完成されてる」「そっくりな息子くん絶対イケメン」「ずっと見ていたい可愛らしさ」などの声が上がっている。
ゆうこすは2022年12月7日、元「ぼくのりりっくのぼうよみ」でアーティストのたなかと結婚し、2025年3月14日に第1子を出産したことを報告していた。（modelpress編集部）
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