1児の母・ゆうこす「息子にそっくり」幼少期ショット公開「タレ目が可愛すぎる」「小さい頃から完成されてる」と反響

1児の母・ゆうこす「息子にそっくり」幼少期ショット公開「タレ目が可愛すぎる」「小さい頃から完成されてる」と反響