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「これリピートだな」偏食の氏原が絶賛！買うべきお取り寄せラーメン「すず鬼」「琴平荘」をレビュー

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

「ブチギレ氏原&サカモトの【GGチャンネル】」が「リピート確定！取り寄せラーメンのランキング上位商品をブチギレ氏原がレビューしてみた」を公開した。人とは違う味覚を持つ偏食の氏原と、サカモトの2人が、お取り寄せラーメンサイトの各部門でランキング上位に輝いた商品を試食し、その実力を確かめる。



2人がまず手に取ったのは、ラーメン部門1位を獲得した山形県の有名店「琴平荘」の中華そば。透き通ったスープと縮れ麺をすすると、サカモトは「あっさり醤油なんだけど、何か食ったことない味」と驚いた表情を見せる。



続いて、二郎インスパイア部門1位の「すず鬼 スタ満そば」が登場。ゴロゴロとした肉や玉ねぎがたっぷり乗ったジャンクな一杯を一口食べた氏原は、「あぁ美味い。これリピートだな」と即座に絶賛。濃厚な醤油ベースのスープとワシワシとした太麺の組み合わせが、高く評価された。



さらに、家系部門1位の「神田ラーメンわいず」では、濃厚そうな見た目とは裏腹な味わいに注目。サカモトは「ただの濃い家系じゃない。めっちゃ繊細な味がする」と分析し、他の家系ラーメンとは一線を画す奥深い旨味に言及する。



終盤には、旨辛部門1位の「麺処井の庄 辛辛魚」を試食。大量の魚粉と唐辛子が混ざり合う真っ赤なつけ汁に麺を絡めると、強烈な辛さに顔を歪めながらも、氏原は「魚の美味さを一番引き出している」と、辛さの奥にある計算された旨味を称賛した。



「全国各地の味が家で食えるなんてすごい時代だ」と、お取り寄せラーメンのクオリティの高さに感銘を受けた様子の2人。遠方の名店に足を運ばずとも本格的な一杯を味わえるお取り寄せは、日常の食卓を格上げする選択肢として重宝しそうだ。