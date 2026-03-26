「二度とやるな！」あおり運転をした若者が青ざめた理由…車を止めて向かった父の“痛快な反撃”
ニュースなどで頻繁に取り上げられる「あおり運転」。被害者の精神的苦痛は深刻であり、トラウマにもなりかねない。
自動車損害保険を扱うチューリッヒ保険の『2025年あおり運転実態調査』によれば、5年以内にあおり運転をされたことがあるドライバーは34.5％であった。
また、遭遇したあおり運転は、「後方から激しく接近された」が最多の84.3％。あおり運転された際の対処方法は「道を譲った（51.1％）」、「何もしなかった（28.8％）」が上位を占め、あおり運転に遭遇しても、冷静に対応するドライバーが目立った。
今回は、突然“あおり運転”の標的にされたという2人のエピソードを紹介する。
◆ピンクの“軽”を見た瞬間、態度が変わった
吉岡奈々さん（仮名・30代）は、夫と2人でカーディーラーへ向かっていた。信号の少ない地元の道を走っていたという。
「ここ、この前“ネズミ捕り”してたよ」
「取り締まりの多い道だよな」
何気ない会話をしていると、バックミラーに1台の乗用車が映った。距離は徐々に縮まり、やがて車間はほとんどなくなった。
「近いね……」
夫の声が少し低くなる。後続車は追い抜きざまに前へ出ると、わざとらしく加速と減速を繰り返した。威圧する意図がハッキリと伝わるような運転だったようだ。
そして、前の車が急ブレーキで停車。吉岡さんの車も慌てて止まり、緊張が走った。運転席から男性が降り、怒鳴り込む勢いで近づいてきたのだ。
◆ドアを開けると相手は目を逸らし…
夫もハザードをつけ、ゆっくりと車を降りた。体格がよく、日ごろから鍛えている肩幅の広い夫が道路に立つと、向かってきていた男性は“その歩み”を止めたという。
「その行動は明らかに不自然でしたね。ほんの一瞬だけ夫と目を合わせて、なにかを思い出したかのように引き返したんです」
自分の車へ戻ると、エンジン音を荒く響かせ走り去ったそうだ。
「軽自動車だから、女性だけが乗っていると決めつけたのかもしれません」
その日は、吉岡さんのピンク色の軽自動車だった。かわいらしい車体が、相手の油断を誘ったのだろうと吉岡さんは振り返る。
夫は、「一言くらい言いたかった」と苦笑いだったが、吉岡さんは安堵していた。争いが始まらなかったことだけで十分だったようだ。
◆父が運転する水色のコンパクトカーであおり運転被害に
西田美月さん（仮名・30代）は、父親の運転で水色のコンパクトカーに乗っていた。片道一車線の道路で、背後のセダンが突然パッシングを始めたという。
ベタ付けが続き、短いクラクションまで鳴らしてきたそうだ。
「完全に“あおり”でしたね」
父親は談笑をやめ、ミラーを見つめたまま無言になった。連続してクラクションを鳴らされた瞬間、ハンドルを切り車を止めた。
「父はドアを開けて、相手の車に向かったんです。道幅は狭くて、後続車は止まるしかありませんでした」
◆父の一言で顔色が一変…
父親は運転席をのぞき込み、低い声で問いかけた。
「そんなに遅かったか？」
セダンに乗っていた若い男性たちは、一斉に顔色を変えた。そして、助手席と後部座席の2人が慌てて車から降り、「すみませんでした」と頭を下げたのだ。運転席の男性は視線を上げられず、小さくうなずいていた。
父親は誰にも触れず、車体にも手を出していなかった。
「二度とやるな！」
それだけ告げると、車に戻ってきたそうだ。西田さんの父親は、地元で名の知れた人物。いわゆる“非カタギの世界”に身を置いていた人間だという。外から見れば迫力のある風貌だった。
「家庭では穏やかな人だけど、若者たちは父の雰囲気に圧倒されたのかもしれませんね」
セダンの3人はしばらく動けず、西田さんの車を見送ることしかできなかった。
＜取材・文／chimi86＞
【chimi86】
2016年よりライター活動を開始。出版社にて書籍コーディネーターなども経験。趣味は読書、ミュージカル、舞台鑑賞、スポーツ観戦、カフェ。
自動車損害保険を扱うチューリッヒ保険の『2025年あおり運転実態調査』によれば、5年以内にあおり運転をされたことがあるドライバーは34.5％であった。
また、遭遇したあおり運転は、「後方から激しく接近された」が最多の84.3％。あおり運転された際の対処方法は「道を譲った（51.1％）」、「何もしなかった（28.8％）」が上位を占め、あおり運転に遭遇しても、冷静に対応するドライバーが目立った。
◆ピンクの“軽”を見た瞬間、態度が変わった
吉岡奈々さん（仮名・30代）は、夫と2人でカーディーラーへ向かっていた。信号の少ない地元の道を走っていたという。
「ここ、この前“ネズミ捕り”してたよ」
「取り締まりの多い道だよな」
何気ない会話をしていると、バックミラーに1台の乗用車が映った。距離は徐々に縮まり、やがて車間はほとんどなくなった。
「近いね……」
夫の声が少し低くなる。後続車は追い抜きざまに前へ出ると、わざとらしく加速と減速を繰り返した。威圧する意図がハッキリと伝わるような運転だったようだ。
そして、前の車が急ブレーキで停車。吉岡さんの車も慌てて止まり、緊張が走った。運転席から男性が降り、怒鳴り込む勢いで近づいてきたのだ。
◆ドアを開けると相手は目を逸らし…
夫もハザードをつけ、ゆっくりと車を降りた。体格がよく、日ごろから鍛えている肩幅の広い夫が道路に立つと、向かってきていた男性は“その歩み”を止めたという。
「その行動は明らかに不自然でしたね。ほんの一瞬だけ夫と目を合わせて、なにかを思い出したかのように引き返したんです」
自分の車へ戻ると、エンジン音を荒く響かせ走り去ったそうだ。
「軽自動車だから、女性だけが乗っていると決めつけたのかもしれません」
その日は、吉岡さんのピンク色の軽自動車だった。かわいらしい車体が、相手の油断を誘ったのだろうと吉岡さんは振り返る。
夫は、「一言くらい言いたかった」と苦笑いだったが、吉岡さんは安堵していた。争いが始まらなかったことだけで十分だったようだ。
◆父が運転する水色のコンパクトカーであおり運転被害に
西田美月さん（仮名・30代）は、父親の運転で水色のコンパクトカーに乗っていた。片道一車線の道路で、背後のセダンが突然パッシングを始めたという。
ベタ付けが続き、短いクラクションまで鳴らしてきたそうだ。
「完全に“あおり”でしたね」
父親は談笑をやめ、ミラーを見つめたまま無言になった。連続してクラクションを鳴らされた瞬間、ハンドルを切り車を止めた。
「父はドアを開けて、相手の車に向かったんです。道幅は狭くて、後続車は止まるしかありませんでした」
◆父の一言で顔色が一変…
父親は運転席をのぞき込み、低い声で問いかけた。
「そんなに遅かったか？」
セダンに乗っていた若い男性たちは、一斉に顔色を変えた。そして、助手席と後部座席の2人が慌てて車から降り、「すみませんでした」と頭を下げたのだ。運転席の男性は視線を上げられず、小さくうなずいていた。
父親は誰にも触れず、車体にも手を出していなかった。
「二度とやるな！」
それだけ告げると、車に戻ってきたそうだ。西田さんの父親は、地元で名の知れた人物。いわゆる“非カタギの世界”に身を置いていた人間だという。外から見れば迫力のある風貌だった。
「家庭では穏やかな人だけど、若者たちは父の雰囲気に圧倒されたのかもしれませんね」
セダンの3人はしばらく動けず、西田さんの車を見送ることしかできなかった。
＜取材・文／chimi86＞
【chimi86】
2016年よりライター活動を開始。出版社にて書籍コーディネーターなども経験。趣味は読書、ミュージカル、舞台鑑賞、スポーツ観戦、カフェ。