キングコング西野vsバカリズム、クリエイター論争が勃発！「今日のバカリズムさんはよくない」＜アメトーーク！＞

3月26日（木）の『アメトーーク！』は、前からひそかに思っていたことをぶちまける「芸人矢印トーーク」の特別編。

くされ縁の3人が集結する「東野・西野・品川の3人矢印トーーク」が放送される。

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スタジオには、かつて「どうした!?品川」「スゴイんだぞ！西野さん」という伝説の企画を生み出した東野幸治と、西野亮廣（キングコング）、品川祐（品川庄司）が集まり、それぞれが思っていることを洗いざらいぶっちゃける。

西野が製作総指揮・原作・脚本を手掛ける大ヒット作の第2弾『えんとつ町のプペル 約束の時計台』が、まもなく公開。ミュージカルや歌舞伎などにも展開し続けることを受け、東野はその裏話を大暴露。

また、西野の事務所を訪れた際に見つけた謎のアイテムなど、東野の話すことすべてに興味津々のバカリズムのツッコミが止まらない事態に。

さらに、同じクリエイターでも「尊敬されるバカリズム」と「イジられる西野・品川」という差に、疑問を持つ西野VSバカリズムのクリエイター論争も勃発。バカリズムからの容赦ない追及に、西野は「今日のバカリズムさんはよくない！ 俺を仕留める顔をしている！」と絶叫して…。

さらに、西野は「東野さんはもう終わる！」とこれまでイジられたことへの反撃を開始。バカリズムも「東野さんの怖いトコを見ちゃった」と、共演した番組の裏側を激白する。

一方、品川が、西野ばかりイジる東野＆バカリズムに物申す。すっかり自虐モードに突入してしまった品川は…どうする？

そんななか、スタジオに久保田かずのぶ（とろサーモン）と井口浩之（ウエストランド）が乱入。

2人も東野や西野に思っていることをぶちまける。