69万円で3人乗れる「手頃なアシ車」

神奈川県伊勢原市のバイクショップ バブルは、3輪トライク「VIVEL TRIKE（ビベルトライク）」を展開しています。



さらに2026年1月にはラインナップを整理し、現在は4つのバリエーションから選べる体制となっています。従来モデルからどのような進化を遂げているのでしょうか。

VIVEL TRIKEは、アジア地域で公共交通機関として広く利用される3輪車、いわゆる「トゥクトゥク」の親しみやすいスタイルに、最新のEV（電気自動車）技術を組み合わせた3輪モビリティです。

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都市部での短距離移動から郊外へのおでかけまで、幅広いシーンへの対応を想定した設計となっています。

車体はアーバンミリタリーテイストの個性的なデザインを採用し、ボディサイズは全長2250mm×全幅1020mm×全高1650mmです。3人乗りに対応した広々としたキャビンと屋根を備え、後部には荷物の運搬に対応するトランクも装備しています。

安全面では、後部座席にシートベルトを設け、剛性の高いボディとディスクブレーキを採用することで操縦安定性を確保しています。運転には普通自動車免許が必要ですが、大型バイクとは異なり、車検やヘルメット装着の義務が課せられない点も特徴のひとつです。

2024年9月に発売された先代モデルは、標準で1500Wの鉛バッテリーを搭載し、最高速度50km／h以上、航続距離65km以上を実現していました。電気代は100kmあたり約150円と経済性に優れ、家庭用コンセントからの充電にも対応しています。

2025年モデルでは複数の改良が加えられています。

まず、充電コネクタにJ1772規格を初めて採用し、多くの公共充電ステーションでの急速充電が可能になりました。これにより、日常的な外出先での充電がより現実的な選択肢となっています。

一方で、これまでオプション扱いだった雨除けサイドカバーが全車に標準装備され、走行中・停車中を問わず雨風への対応力が高まっています。

このほか、新たにサイドブレーキが追加され、ハンドブレーキロックとの併用により傾斜地での停車安定性も向上しました。

さらに、USB PD充電ポートの搭載によりスマートデバイスの急速充電に対応し、通勤や日常のおでかけでの利便性が改善されています。

2026年1月のラインナップ整理では、モーター出力とバッテリーの種類に応じた4グレードが設定されました。

出力の面では、街乗りや日常使いを想定した穏やかな出力特性の「SMOOTH」（1500W）と、積載時や坂道の多い地域での使用を想定したパワフルな走り出しを重視した「POWER」（2000W）の2種類が用意されています。

バッテリーについては、鉛バッテリーを採用する「ST」と、リチウムイオンバッテリーを採用する「Li」の2タイプを設定。価格（消費税込）は69万円から84万円となっています。

地方では公共交通機関の撤廃やガソリンスタンドの廃業が相次ぐなか、ガソリン補給が不要で家庭用コンセントから充電できるEVトライクは、必要最小限の移動手段として一定の需要が見込まれます。