T-BOLAN、ラストステージは日本武道館 8月10日に開催決定「自分たちの意思で“ラスト”を選びました」
4人組ロックバンド・T-BOLANが、開催中の47都道府県ラストライブツアー『T-BOLAN LAST LIVE TOUR 2025-2026 終章 SING THE BEST HIT JOURNEY 47』の終了後、8月10日にラストステージとなる日本武道館公演を開催することを発表した。
【写真】“ラスト ライブツアー”を発表したT-BOLANのステージショット
1991年にメジャーデビューし、「離したくはない」「じれったい愛」「マリア」「Bye For Now」など多くの名曲を発表してきたT-BOLAN。ボーカル・森友嵐士の心因性発声障害、ベース・上野博文のくも膜下出血、ツアー直前に見つかったステージ4の肺ガンなど苦難を乗り越え、昨年9月からラストライブツアー『T-BOLAN LAST LIVE TOUR 2025-2026 終章 SING THE BEST HIT JOURNEY 47』をスタート。日本全国47都道府県すべてを網羅するT-BOLAN史上最大規模のツアーとなり、誰もが口ずさめるベストヒットソングで編まれた選曲で、各会場を熱狂させてきた。
そんな中、メンバー間で幾度となく話し合いが重ねられたといい、ギター・五味孝氏の「少年時代からの憧れ、武道館で最後を迎えたい」との思いもあり、8月10日にラストステージとなる日本武道館公演が決定した。チケットの詳細は後日発表される。
あわせて、6月27日に広島公演（広島上野学園ホール）、7月3日に大阪公演（グランキューブ大阪 メインホール）の追加公演も発表された。
■T-BOLAN・森友嵐士 コメント
一夜一夜が、ファイナル。
その先にあるたった一夜の武道館へ。
47都道府県、すべての街に会いに行く。
あのとき交わした約束を、やっと果たせたと思っています。
悔いを残さないために、自分たちの意思で“ラスト”を選びました。
2026年8月10日、日本武道館。
“約束の旅”のその先にある、T-BOLANというバンドの物語を、その一夜を、みんなと一緒に創り上げられたら嬉しい。
この日が、すべてになります。
武道館で待ってるな。
■T-BOLAN LAST LIVE 2026 -FINAL in日本武道館-
日時：8月10日（月） 開場 午後5時30分／開演 午後6時30分
会場：東京・日本武道館
【写真】“ラスト ライブツアー”を発表したT-BOLANのステージショット
1991年にメジャーデビューし、「離したくはない」「じれったい愛」「マリア」「Bye For Now」など多くの名曲を発表してきたT-BOLAN。ボーカル・森友嵐士の心因性発声障害、ベース・上野博文のくも膜下出血、ツアー直前に見つかったステージ4の肺ガンなど苦難を乗り越え、昨年9月からラストライブツアー『T-BOLAN LAST LIVE TOUR 2025-2026 終章 SING THE BEST HIT JOURNEY 47』をスタート。日本全国47都道府県すべてを網羅するT-BOLAN史上最大規模のツアーとなり、誰もが口ずさめるベストヒットソングで編まれた選曲で、各会場を熱狂させてきた。
あわせて、6月27日に広島公演（広島上野学園ホール）、7月3日に大阪公演（グランキューブ大阪 メインホール）の追加公演も発表された。
■T-BOLAN・森友嵐士 コメント
一夜一夜が、ファイナル。
その先にあるたった一夜の武道館へ。
47都道府県、すべての街に会いに行く。
あのとき交わした約束を、やっと果たせたと思っています。
悔いを残さないために、自分たちの意思で“ラスト”を選びました。
2026年8月10日、日本武道館。
“約束の旅”のその先にある、T-BOLANというバンドの物語を、その一夜を、みんなと一緒に創り上げられたら嬉しい。
この日が、すべてになります。
武道館で待ってるな。
■T-BOLAN LAST LIVE 2026 -FINAL in日本武道館-
日時：8月10日（月） 開場 午後5時30分／開演 午後6時30分
会場：東京・日本武道館