CUTIE STREETが、新曲「ナイスだね」を本日3月25日に先行配信リリース。あわせて同楽曲のMVを公開した。

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同楽曲は、CUTIE STREETがCMキャラクターを務めるロッテの10年ぶりとなる新アイスブランド『アジアに恋して』のCM曲。川谷絵音が作詞作曲を担当した。アジアのエッセンスを織り交ぜた軽快で多彩なサウンドと、CUTIE STREETらしいユーモアを含んだ歌詞が見事にマッチした、彼女たちの新しい魅力を感じられる1曲に仕上がっている。

MVでは、お泊り女子会で寝落ちした8人のメンバーが異国感あふれる夢の世界に迷い込む、“ちょっぴりエキゾチックでスパイシー”なメンバーたちの姿を堪能できる内容となっている。両手を使って、スプーンでアイスをすくっているような振り付けも見ることができる。

なおCUTIE STREETは、5月30日、31日にGLION ARENA KOBE、6月16日、17日には有明アリーナにて単独公演を開催。また、8月25日、26日の2日間、グループ史上初となる日本武道館での単独公演を開催する。イベントの詳細はオフィシャルサイトにて確認可能だ。

さらに、5月27日には同楽曲が収録された両A面3rdシングルCD『タイトル未定 / ナイスだね』をリリース予定だ。

（文=リアルサウンド編集部）