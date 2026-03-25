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ポイ活YouTuberのおにまるちゃんねるが「第一生命NEOBANKデビットが進化！四種の1.5%還元超えの中で最強のカードは…？1,000万円バラマキCPも開始！」と題した動画を公開した。動画では、第一生命NEOBANKデビットの還元率アップなどのリニューアル内容と、住信SBIネット銀行が発行する1.5%還元以上のデビットカード4種の比較、さらに総額1,000万円が当たるキャンペーンについて解説している。



冒頭では、不動産クラウドファンディング「TORCHES（トーチーズ）」の案件を紹介。神楽坂の物件に2万円から3ヶ月間投資するだけで、4,000円分のデジタルギフトがもらえるという。おにまる氏はこれを「ほぼ勝ち確の案件」と高く評価した。



本題である「第一生命NEOBANKデビット」のリニューアルについては、カード名が「第一生命NEOBANKデビット Premium」となり、券面デザインが一新されたと説明。基本還元率が従来の1.0%から1.5%にパワーアップし、Apple PayやGoogle Payにも対応した。ただし、一部の公共料金や交通系チャージなどは還元率が0.3%に下がる点に注意を促している。



続いて、住信SBIネット銀行の1.5%還元を超えるデビットカード全4種を比較。口座残高の条件やポイントの使い勝手を考慮した結果、おにまる氏はVポイントが貯まる「V NEOBANKデビット」が「圧倒的に汎用性が高い」として一番のおすすめに挙げた。



動画の終盤では、リニューアルを記念した「総額1,000万円バラマキキャンペーン」を紹介。新しいデビットカードで利用金額や回数の条件を満たすと最大3口応募でき、抽選で最大5万円が当たる。新たに口座を開設したい視聴者に向けて、動画の概要欄から手続きできると案内して締めくくった。