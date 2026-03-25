100円ショップ「ダイソー」の“姉妹店”としても知られる大創産業（広島県東広島市）の「Standard Products by DAISO（スタンダードプロダクツ バイ ダイソー）」が、誕生5周年を記念した限定ショッパーのプレゼント企画を3月26日から期間限定で行います。ユニクロのオリジナルデザインのアイテムが作れるアプリ「UTme！」で、オリジナルTシャツも販売されます。

【写真】えぇー！ 限定ショッパーがかわいすぎる！ プレゼントとは思えないクオリティー！

スタンダードプロダクツは、2021年3月26日に東京・渋谷マークシティ1号店がオープン。現在、国内228店舗、海外21店舗を展開中。

限定ショッパーは、5周年にちなみ、5本のストライプをあしらい、表裏をつなげると「V」（5）を表現したデザインになっています。カラーは5色あり、1000円（税込み）以上、購入した人にランダムで1枚プレゼントされます。各店なくなり次第終了となります。

「UTme！」オリジナルTシャツは、スタンダードプロダクツマロニエゲート銀座店と、UNIQLO TOKYO（東京都中央区）との初コラボを記念して、UNIQLO TOKYO店限定で販売されます。

「5周年アニバーサリー」は、今年11月までさまざまなキャンペーンを実施。5月に記念デザインのトートバッグが販売予定。さらに、スタンダードプロダクツの商品が生まれる工房を訪問できるツアーなども行われる予定になっているということです。