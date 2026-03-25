西野カナが、NiziUとの初コラボ楽曲「LOVE BEAT」を5月15日に配信リリース。また、同月27日には本楽曲を含むEPをリリースする。

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本楽曲は、『めざましテレビ』（フジテレビ系）の2026年度テーマソングとして西野が歌詞を書き下ろしたもの。番組放送史上初のアーティストコラボのテーマソングとなり、朝に聴いて少しでも前向きな気持ちになれるような、アップテンポで元気の出る“自己再起動ソング”となっている。楽曲は、3月30日から番組内で放送予定だ。

また、本楽曲を含むEPは完全生産限定盤と通常盤初回仕様の2形態でリリース。完全生産限定盤には、NiziUも参加した「LOVE BEAT」のMVとその裏側や、西野がNiziUのメンバーに直接ボーカルディレクションをしたレコーディング時の裏側に密着したメイキング映像を収録。さらに、MVでメンバー全員がアクセサリーとして身に付けた「LOVE BEAT」のロゴ入りアクリルキーホルダー、20枚のフォトカード＆カードケースなども付属する。

・西野カナ コメント

『めざましテレビ』のテーマソングは、これまで2014年に「Darling」「好き」、2016年に「Have a nice day」「Dear Bride」など、たくさん担当させていただいて思い出がいっぱいです。時を経てまたこうして担当できることになり、また今回はスペシャルなコラボということでとてもワクワクしています。普段から楽曲を聴いていて大好きなNiziUさんと楽曲制作できるのは本当に嬉しかったですし、一緒に制作する中で新しい表現や発見もあって、とても刺激的な時間でした。ちょっと自信が持てない朝でも、自分らしく一歩踏み出そうっていう気持ちを込めた、アップテンポで元気の出る“自己再起動ソング”になっています。朝に聴いて、少しでも前向きな気持ちになってもらえたらうれしいです。

・NiziU コメント

『めざましテレビ』は学生時代に毎日見ていた身近な番組なので、そのテーマソングを担当できるのは本当に光栄です。しかもメンバーみんなが小学生の頃から大ファンの西野カナさんとコラボできるのは夢のようです。西野カナさんがめざましのテーマソングをしていた時も見ていたので、そこに今回私たちもご一緒できるのが本当に幸せだなと思います。『LOVE BEAT』のデモを聴いた時は、西野カナさんだ！と大興奮でした。歌詞も共感できますし、NiziUを感じる言葉を入れてくださっていてとても嬉しいです。ポジティブなエネルギーにあふれている太陽のような楽曲なので、皆さんの応援ソングになったらと思います。毎日の皆さんの朝にたっぷり幸せをお届けしますので楽しみにしていてください。

・チーフプロデューサー 佐々木渉（フジテレビ） コメント

番組テーマソングで初めてのアーティストコラボ、しかも夢のようなキラキラした最強の組み合わせが実現しました！『めざまし』が何度もご一緒させていただいている、恋愛ソングの象徴、歌姫・西野カナさんと、Z世代はじめ幅広い年齢層に親しまれるNiziUという、時代を超えて最先端を走る2組です。完成した楽曲は、小さな幸せ、希望、誰かを思う気持ち、そして自分を大切にする優しさにあふれた、毎日のスタートにふさわしい前向きソング。爽やかでリズミカルなメロディーで、そっと気持ちを包み込んでくれるはずです。この春、9時まで拡大と新たな挑戦をする『めざましテレビ』。この『LOVE BEAT』とともに世代と時代をつなぎ、視聴者の皆様に一番近い番組を目指してまいります。3月30日の放送でお披露目です。どうぞご期待ください！

（文＝リアルサウンド編集部）