森香澄、フジテレビの政府広報番組MCに就任 今田耕司に”古巣は出禁？”といじられる
タレント・俳優・フリーアナウンサーの森香澄（30）がフジテレビほか『ニッポン 今だ！ラボ』（毎週水曜 後9：54〜10：00※初回は後10：48〜10：54）のMCに就任し、10日に都内で行われた初回収録後囲み取材に登壇した。共にMCを務める今田耕司から”古巣”についていじられる場面があった。
【集合ショット】にあってる…！研究員のような衣装で登場した今田耕司＆森香澄
同番組は政府の政策をわかりやすく伝える番組。今田と共にMCをすることは初めて。今田が「年下なのにすごく優しかったです。大ベテランの間違いを優しく見守ってくれました」と森を絶賛していた。しかし、元テレビ東京のアナウンサーだったことの話になると「出禁でしたっけ？」といじられ、森は「出禁じゃないです」と即答。
その後、森は「フリーになってもMCとして呼んでいただけるのはすごくうれしいです。テレ東では『何でも鑑定団』があって（今田が）ずっとやっていらっしゃる。私は『何でも鑑定団』に出演できなかったので、ここで隣に並べられてうれしい」と笑顔を見せた。
同番組は「硬いテーマを柔らかく、知的に伝える『知的エンタメ番組』」がコンセプト。ラボ（研究所）のようなセットで政府の施策などを伝えていく。放送を通して、国民の知的好奇心を刺激し、「知ったらうれしくなる」発見と感動を提供することがねらいとなっている。
MCの今田が「所長」、森が「研究員」となり、政府の重要施策や現代社会の課題を「今のニッポンの姿」として深掘る。バーチャルセットを活用し、ダムの調整室や田んぼの中など、テーマに合わせた没入感のある演出が行われる。
【集合ショット】にあってる…！研究員のような衣装で登場した今田耕司＆森香澄
同番組は政府の政策をわかりやすく伝える番組。今田と共にMCをすることは初めて。今田が「年下なのにすごく優しかったです。大ベテランの間違いを優しく見守ってくれました」と森を絶賛していた。しかし、元テレビ東京のアナウンサーだったことの話になると「出禁でしたっけ？」といじられ、森は「出禁じゃないです」と即答。
同番組は「硬いテーマを柔らかく、知的に伝える『知的エンタメ番組』」がコンセプト。ラボ（研究所）のようなセットで政府の施策などを伝えていく。放送を通して、国民の知的好奇心を刺激し、「知ったらうれしくなる」発見と感動を提供することがねらいとなっている。
MCの今田が「所長」、森が「研究員」となり、政府の重要施策や現代社会の課題を「今のニッポンの姿」として深掘る。バーチャルセットを活用し、ダムの調整室や田んぼの中など、テーマに合わせた没入感のある演出が行われる。