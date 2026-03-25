俳優の杏（39）が、父で俳優の渡辺謙（66）からの贈り物を披露し、話題を呼んでいる。

【映像】話題のパリの自宅キッチンや渡辺謙からの贈り物

2022年から日本とフランス・パリの2拠点で生活している杏。2026年3月12日には自身のYouTubeチャンネルを更新し、パリの自宅キッチンで二郎系ラーメンを作る様子を公開。「ダイニングが明るく開放感があっておしゃれ」「調理器具だけで貴族の部屋なのよ」などの声が寄せられていた。

父・渡辺謙からサプライズの贈り物

24日にはInstagramでパリで初めてイベントを行ったことを報告。俳優の戸田恵子やお笑いトリオ「ロバート」の秋山竜次、そして父・渡辺謙からの贈り物を披露している。

「たくさんの方々にお越しいただき、とてもあたたかくステキな会になりました!!会場にはサプライズでお花が…!!まさかの豪華過ぎるお花にびっくりしました。来てくださった方はフランス各地、イギリス、スイス、ドイツ、スペイン、ポーランド…日本からも！休日の貴重なお時間を割いてくださり、本当にありがとうございました！また、楽しいことができたら良いなと思いました」とつづっている。

この投稿には、「さすがお父様からのお花が一段と目を引きます」「心があったかに」など、さまざまなコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）