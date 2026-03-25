『OSAKA GIGANTIC MUSIC FESTIVAL 2026 -THANKS 10TH GIGA-』

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　大阪の夏の野外音楽フェス『OSAKA GIGANTIC MUSIC FESTIVAL 2026 -THANKS 10TH GIGA-』（ジャイガ）の第3弾アーティストラインナップが25日、一般発表された。

【写真多数】豪華な2026『ジャイガ』出演アーティスト

　『ジャイガ』は、2017年に誕生以来、関西の夏フェスの一つとして定着し、2026年でついに10周年を迎える。昨年は万博記念公園（吹田市）での開催となったが、舞洲に帰還し、7月25・26日、8月1・2日の4日間となる。

■『OSAKA GIGANTIC MUSIC FESTIVAL 2026 -THANKS 10TH GIGA-』
日時：2026年7月25日（土）・7月26日（日）・8月1日（土）・8月2日（日）
会場： 大阪・舞洲スポーツアイランド

出演アーティスト　※＝第2弾発表
7月25日
iLIFE!　※
Omoinotake
サイダーガール　※
C&K
Juice=Juice
ねぐせ。
Novelbright　※
ビッケブランカ
FUNKY MONKEY BΛBY'S
FRUITS ZIPPER　※
ベリーグッドマン
マルシィ
moon drop　※
reGretGirl
and more…

7月26日
ASIAN KUNG-FU GENERATION
CANDY TUNE　※
サバシスター　※
SWEET STEADY　※
Chevon
Nothing’s Carved In Stone
日食なつこ
KNOCK OUT MONKEY　※
Hump Back
Fear, and Loathing in Las Vegas
ブランデー戦記
BLUE ENCOUNT
Paledusk
and more…

8月1日
打首獄門同好会　※
CUTIE STREET　※
Creepy Nuts　※
Suspended 4th　※
SHANK
湘南乃風
sumika
Dizzy Sunfist
ハルカミライ
FOMARE
礼賛　※
locofrank　※
HEY-SMITH
Penthouse
ROTTENGRAFFTY
and more…

8月2日
Aooo
秋山黄色
indigo la End　※
Da-iCE　※
This is LAST
DISH//
BAND-MAID
First Love is Never Returned　※
PoｍpadollS　※
MAZZEL　※
yama
Rin音
レトロリロン
and more…