大阪の夏フェス『ジャイガ』第3弾アーティスト発表 KAWAII LAB.勢ずらり Creepy Nuts、MAZZELも【一覧】
大阪の夏の野外音楽フェス『OSAKA GIGANTIC MUSIC FESTIVAL 2026 -THANKS 10TH GIGA-』（ジャイガ）の第3弾アーティストラインナップが25日、一般発表された。
【写真多数】豪華な2026『ジャイガ』出演アーティスト
『ジャイガ』は、2017年に誕生以来、関西の夏フェスの一つとして定着し、2026年でついに10周年を迎える。昨年は万博記念公園（吹田市）での開催となったが、舞洲に帰還し、7月25・26日、8月1・2日の4日間となる。
■『OSAKA GIGANTIC MUSIC FESTIVAL 2026 -THANKS 10TH GIGA-』
日時：2026年7月25日（土）・7月26日（日）・8月1日（土）・8月2日（日）
会場： 大阪・舞洲スポーツアイランド
出演アーティスト ※＝第2弾発表
7月25日
iLIFE! ※
Omoinotake
サイダーガール ※
C&K
Juice=Juice
ねぐせ。
Novelbright ※
ビッケブランカ
FUNKY MONKEY BΛBY'S
FRUITS ZIPPER ※
ベリーグッドマン
マルシィ
moon drop ※
reGretGirl
and more…
7月26日
ASIAN KUNG-FU GENERATION
CANDY TUNE ※
サバシスター ※
SWEET STEADY ※
Chevon
Nothing’s Carved In Stone
日食なつこ
KNOCK OUT MONKEY ※
Hump Back
Fear, and Loathing in Las Vegas
ブランデー戦記
BLUE ENCOUNT
Paledusk
and more…
8月1日
打首獄門同好会 ※
CUTIE STREET ※
Creepy Nuts ※
Suspended 4th ※
SHANK
湘南乃風
sumika
Dizzy Sunfist
ハルカミライ
FOMARE
礼賛 ※
locofrank ※
HEY-SMITH
Penthouse
ROTTENGRAFFTY
and more…
8月2日
Aooo
秋山黄色
indigo la End ※
Da-iCE ※
This is LAST
DISH//
BAND-MAID
First Love is Never Returned ※
PoｍpadollS ※
MAZZEL ※
yama
Rin音
レトロリロン
and more…
【写真多数】豪華な2026『ジャイガ』出演アーティスト
『ジャイガ』は、2017年に誕生以来、関西の夏フェスの一つとして定着し、2026年でついに10周年を迎える。昨年は万博記念公園（吹田市）での開催となったが、舞洲に帰還し、7月25・26日、8月1・2日の4日間となる。
日時：2026年7月25日（土）・7月26日（日）・8月1日（土）・8月2日（日）
会場： 大阪・舞洲スポーツアイランド
出演アーティスト ※＝第2弾発表
7月25日
iLIFE! ※
Omoinotake
サイダーガール ※
C&K
Juice=Juice
ねぐせ。
Novelbright ※
ビッケブランカ
FUNKY MONKEY BΛBY'S
FRUITS ZIPPER ※
ベリーグッドマン
マルシィ
moon drop ※
reGretGirl
and more…
7月26日
ASIAN KUNG-FU GENERATION
CANDY TUNE ※
サバシスター ※
SWEET STEADY ※
Chevon
Nothing’s Carved In Stone
日食なつこ
KNOCK OUT MONKEY ※
Hump Back
Fear, and Loathing in Las Vegas
ブランデー戦記
BLUE ENCOUNT
Paledusk
and more…
8月1日
打首獄門同好会 ※
CUTIE STREET ※
Creepy Nuts ※
Suspended 4th ※
SHANK
湘南乃風
sumika
Dizzy Sunfist
ハルカミライ
FOMARE
礼賛 ※
locofrank ※
HEY-SMITH
Penthouse
ROTTENGRAFFTY
and more…
8月2日
Aooo
秋山黄色
indigo la End ※
Da-iCE ※
This is LAST
DISH//
BAND-MAID
First Love is Never Returned ※
PoｍpadollS ※
MAZZEL ※
yama
Rin音
レトロリロン
and more…