「高くて怖いニャ…」 心配そうに見守る姉妹猫

YouTubeチャンネル「ネコさん」では、エアコンの上から降りられなくなってしまった子猫を別の子猫が助けに行く様子が配信され、動画のコメント欄には「助かってよかった」「猫ちゃんは特等席が大好きですね」の声が続出しました。

【画像5枚】「すごい助け方！」これが、子猫による子猫の救出劇です！！

注目を集めたのは「子猫を助けに行く子猫」という動画。エアコンの上から下をのぞくキジ白の子猫は、どこか困っているようにも見えます。その様子を見ている姉妹猫たちは、「大丈夫かニャ……」と心配そう。

「今行くのニャ！」 カーテンをよじ上って救出へ

飼い主さんが手を伸ばしても、キジ白はなかなか降りてきません。すると、見かねた三毛猫の子猫が、「今行くのニャ！」とカーテンを上り始めました。

あっという間にカーテンレールの上に到達し、エアコンまではもう目と鼻の先。しかし三毛猫が促しても、やはりキジ白はエアコンの上から降りられないようです。

飼い主の意外な作戦!? 「洗濯カゴ」エレベーター

そこで、飼い主さんは意外な方法に出ました。洗濯物を入れるカゴを、キジ白の目の前に差し出したのです。すると、素直にカゴに入るキジ白。キジ白はエレベーターのように、無事エアコンの上から下ろしてもらったのでした。

動画を見た人からは「すごい救出の仕方だな！」「下ろしてもらえてよかったね」など、無事に子猫が降りることができた安堵（あんど）の声が寄せられていました。子猫を颯爽と助けに行く子猫の雄姿を、ぜひご覧ください。