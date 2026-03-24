日本百名湯の中で、好き＆行ってみたい「中国・四国地方の温泉」ランキング！ 2位「玉造温泉」を抑えた1位は？
なにかと慌ただしい年度末、日常を離れてゆったりと流れる時間に身を任せてみるのはいかがでしょうか。全国に点在する名湯の数々は、頑張った自分へのご褒美としてこれ以上ない癒やしを与えてくれます。
All About ニュース編集部では、2026年3月5〜6日の期間、全国10〜70代の男女250人を対象に、温泉に関するアンケートを実施しました。その中から、日本百名湯の中で、好き＆行ってみたい「中国・四国地方の温泉」ランキングの結果をご紹介します。
【10位までの全ランキング結果を見る】
▼回答者コメント
「古くから美肌の湯としてしられていて、化粧水みたいにツヤツヤになる」（40代女性／長崎県）
「肌がきれいになると言われている温泉だからです。温泉街も落ち着いた雰囲気で、ゆっくり散策しながら過ごせそうだと思いました。景色を楽しみながら温泉に入り、のんびりした時間を過ごしてみたいです」（30代女性／愛知県）
「“美肌の湯”のイメージが強く、湯上がりの肌のしっとり感を体験してみたい」（40代男性／愛知県）
▼回答者コメント
「古くからある温泉地で歴史を感じつつお湯に浸かりたいから」（50代女性／埼玉県）
「重要文化財である道後温泉本館にいって、昔ながらの湯治場の雰囲気を味わいたいです」（50代男性／埼玉県）
「道後温泉は日本最古の温泉のひとつで、皇族や文人にも愛されてきた歴史ある名湯で、温泉本館の趣ある建物は国の重要文化財に指定されており、風情ある湯めぐりが楽しめるから」（60代男性／愛知県）
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
All About ニュース編集部では、2026年3月5〜6日の期間、全国10〜70代の男女250人を対象に、温泉に関するアンケートを実施しました。その中から、日本百名湯の中で、好き＆行ってみたい「中国・四国地方の温泉」ランキングの結果をご紹介します。
2位：玉造温泉（島根県）／47票島根県松江市にある玉造温泉は、『出雲国風土記』にも登場する古湯で、「一度入ると美しくなり、再び入ると万病が治る」と謳われた日本最古級の美肌の湯です。玉湯川沿いには足湯やパワースポットが点在し、落ち着いた雰囲気が漂います。化粧水のような保湿成分を含む泉質は、特に女性を中心に高い支持を集めています。
▼回答者コメント
「古くから美肌の湯としてしられていて、化粧水みたいにツヤツヤになる」（40代女性／長崎県）
「肌がきれいになると言われている温泉だからです。温泉街も落ち着いた雰囲気で、ゆっくり散策しながら過ごせそうだと思いました。景色を楽しみながら温泉に入り、のんびりした時間を過ごしてみたいです」（30代女性／愛知県）
「“美肌の湯”のイメージが強く、湯上がりの肌のしっとり感を体験してみたい」（40代男性／愛知県）
1位：道後温泉（愛媛県）／115票愛媛県松山市にある道後温泉が、圧倒的な票数で1位に輝きました。3000年以上の歴史を持つとされる日本最古の温泉で、街のシンボル「道後温泉本館」は国の重要文化財にも指定されています。夏目漱石の小説『坊っちゃん』の舞台としても知られ、レトロモダンな建物や活気ある商店街、最新のアートプロジェクトなど、新旧が融合した魅力にあふれています。
▼回答者コメント
「古くからある温泉地で歴史を感じつつお湯に浸かりたいから」（50代女性／埼玉県）
「重要文化財である道後温泉本館にいって、昔ながらの湯治場の雰囲気を味わいたいです」（50代男性／埼玉県）
「道後温泉は日本最古の温泉のひとつで、皇族や文人にも愛されてきた歴史ある名湯で、温泉本館の趣ある建物は国の重要文化財に指定されており、風情ある湯めぐりが楽しめるから」（60代男性／愛知県）
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)