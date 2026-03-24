3月23日、2024年12月に急死した中山美穂さん（享年54）のオフィシャルサイトが更新され、3月末での閉鎖が発表された。

《2024年12月20日（金）にご案内しておりました通り、中山美穂オフィシャルサイトは、2026年3月31日をもちまして閉鎖いたします。これまで当サイトをご覧いただき応援してくださった皆さまに、心より感謝申し上げます》

4月1日にはアクセス自体ができなくなるともされており、今後は閲覧不能となる。

「中山さんは2024年12月6日、東京・渋谷区の自宅の浴室で、座った状態で倒れているところを発見されました。検死では、入浴中の事故による溺死とされています。1980年代のトップアイドルであり、多くのヒットドラマで主演を務めた中山さんの突然の訃報は、世間にショックを与えました。

12月12日には葬儀がおこなわれ、妹で女優の中山忍さんが『姉は一生懸命な人でした。ちょっと頑固で、バカみたいに正直で、本当は傷つきやすい心を見せず、何があっても自分の責任だと、真っ直ぐ前を向く勇気がある人でした。自慢の姉でした』と悼みました。4月22日には東京国際フォーラムで『中山美穂 お別れの会 ありがとうミポリン〜あなたの物語は終わらない〜」が開催され、約1万人のファンが献花に訪れました」（芸能担当記者）

中山さんの熱心なファンはいまも多く、オフィシャルサイトを心の拠りどころとしていた人からは、閉鎖を惜しむコメントがXに書き込まれている。

《今月だなってわかってはいたけどさ…寂しいな いろいろと1つ1つ終わってしまうのは本当に悲しいし寂しすぎる コンテンツの動画とかまとめて販売して欲しいな（関係者様お願い）》

《なんも無くなるのかね 何か一つくらいあってもいいんだけど 中山美穂なら、過去の作品を通じて色んなことできる可能性あると思うんだけど そうは、いかないのか 新しい形で再出発ってこともなさそうだな まぁ…気長に待ちますわ》

更新されなくてもいいので、アーカイブとしてサイトを残せないのか、というポストも多数、見られた。閉鎖により、ネット上から“痕跡”がなくなってしまうことに、戸惑いを覚えるファンは多いようだ。

「サーバやドメインの維持費など、サイトを残すのにもさまざまな費用がかかります。引き継ぎ自体が不可能な仕様の場合もあり、継続して管理するのも困難です。亡くなった有名人のオフィシャルサイトを残すかどうかは、今後、さらに難しい問題となってくるでしょう」（前出・芸能担当記者）

伝説の“シャイニングスター”の面影は、ファンの心のなかで生き続ける。