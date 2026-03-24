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資産運用YouTuberが解説。有事の金は「安全な避難先ではなく、投機的な資産」に変わっていた

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

資産運用YouTuberの小林亮平氏が、YouTubeチャンネル「BANK ACADEMY / バンクアカデミー」にて「【買い時到来？】ゴールドがついに大幅下落！僕は100万投資します」を公開した。本動画では、急落中のゴールド（金）相場の背景を解説し、長期的には上昇が期待できるとして100万円を投資した理由を論理的に語っている。



小林氏はまず、2025年から右肩上がりだったゴールドが、2026年1月のピークからすでに16%以上も大きく下落している現状を指摘。この急落の背景として、米国とイランの対立など中東情勢の混乱に伴う原油価格の高騰を挙げた。原油高によるインフレ懸念が高まる中で、米FRB（連邦準備制度理事会）の利下げ観測が後退し、金利が高止まりする見通しとなったという。その結果、「利息がつかないゴールドより、米ドルなど現金の方が魅力的」に映り、売却が加速しているとそのメカニズムを解説した。



従来、金は「有事の金」と呼ばれてきたが、現状は金利上昇が金価格の重しになっている。小林氏は海外メディアの報道を引用し、「金はもはや安全な避難先ではなく、投機的な資産だ」という新しい視点を提示。最近のゴールドはハイリスク・ハイリターンの傾向が強まっていると分析した。



一方で、「長期的な上昇要因は不変」であるとも指摘する。世界経済の成長が停滞し、持続的なインフレが同時進行する「スタグフレーション」のリスクを考慮すれば、実物資産である金の安全資産としての魅力は変わらないと説いた。この分析を基に、小林氏はピークから下落した現在のタイミングで100万円をスポット投資したと報告。今後は、25%、40%、50%と下落の節目ごとに資金を段階的に投入していくという、具体的な投資戦略を明かした。



ゴールドは短期的な金利動向に左右されやすいものの、リスク分散の観点からは依然としてポートフォリオに組み込む価値がある。投資環境が目まぐるしく変化する中で、短期的な市場動向と長期的なファンダメンタルズを切り分けて考える重要性を学べる解説となっている。