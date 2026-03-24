EXILE「24karats」シリーズ最新作でB’z松本孝弘と初コラボ
EXILE＆松本孝弘
EXILEが昨年2025年9月27日にデビュー24周年を迎え、LDH PERFECT YEAR 2026の節目に、“24karats”ベストアルバム『24karats GOLDEN BEST』を2026年5月20日に発売することが決定した。あわせて、3月30日より各種音楽配信サービスでの先行配信もスタートする。
『24karats』シリーズは、“24カラット＝純金”を意味しており、2007年以降、「混じり気のない本物の輝きを持つ存在であり続ける」というEXILEの揺るぎない意思を象徴してきたシリーズ。今回、3月30日に配信リリースされる最新曲「24karats GOLD LEGACY feat. 松本孝弘」は、『24karatsシリーズ』としては5作目、EXILE名義では、「24karats GOLD SOUL」以来約10年7ヶ月ぶりの楽曲となる。
今回のコラボレーションは、LDHにとって6年に1度の祭典「LDH PERFECT YEAR 2026」が開催される中、一方で昨年デビュー24周年を迎え、今年の9月には25周年という大きな節目を迎えるEXILEが、今のEXILEにしか出来ない音楽表現を模索する中で、楽曲に込められた想いや世界観を最大化できるアーティストとして、日本の音楽シーンを牽引し、世界的にも高く評価されるギタリスト・松本孝弘（B’z）にオファーをしたことから実現。
ボーカルのEXILE ATSUSHIも、「2007年にリリースした時は、ここまでシリーズ化するとは思っていませんでした。LDHとしてアパレルブランドがあって、仲間がいて、そういう中で生まれてきたオリジナルなカルチャー」と語るこれまで“24karats”シリーズが築いてきた世界観と音楽性はそのままに、松本孝弘の存在感とEXILEの力強いエネルギーが融合し、新たな「24karats」を感じられる1曲に仕上がっている。
時代のトレンドに流されず、時代を超えて輝き続ける“タイムレス”なエンタテインメントを追求してきたEXILEの歴史と覚悟、そして進化を恐れず挑み続ける姿勢が、この楽曲の中で力強く鳴り響く。
また、本楽曲も収録したベストアルバム「24karats
GOLDEN BEST」を5月20日に発売することも同時に決定している。2007年にリリースした「24karats -type EX-」から歌い継がれる“24karats”シリーズの歴史と軌跡を、楽曲/ミュージックビデオ/ライブ映像に渡り全てコンプリートした1作とのこと。
3月30日の配信に先駆け、Apple Music / Spotify ではPre-Add / Pre-Saveも開始となった。