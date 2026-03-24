

EXILE＆松本孝弘

EXILEが昨年2025年9月27日にデビュー24周年を迎え、LDH PERFECT YEAR 2026の節目に、“24karats”ベストアルバム『24karats GOLDEN BEST』を2026年5月20日に発売することが決定した。あわせて、3月30日より各種音楽配信サービスでの先行配信もスタートする。

『24karats』シリーズは、“24カラット＝純金”を意味しており、2007年以降、「混じり気のない本物の輝きを持つ存在であり続ける」というEXILEの揺るぎない意思を象徴してきたシリーズ。今回、3月30日に配信リリースされる最新曲「24karats GOLD LEGACY feat. 松本孝弘」は、『24karatsシリーズ』としては5作目、EXILE名義では、「24karats GOLD SOUL」以来約10年7ヶ月ぶりの楽曲となる。

今回のコラボレーションは、LDHにとって6年に1度の祭典「LDH PERFECT YEAR 2026」が開催される中、一方で昨年デビュー24周年を迎え、今年の9月には25周年という大きな節目を迎えるEXILEが、今のEXILEにしか出来ない音楽表現を模索する中で、楽曲に込められた想いや世界観を最大化できるアーティストとして、日本の音楽シーンを牽引し、世界的にも高く評価されるギタリスト・松本孝弘（B’z）にオファーをしたことから実現。

ボーカルのEXILE ATSUSHIも、「2007年にリリースした時は、ここまでシリーズ化するとは思っていませんでした。LDHとしてアパレルブランドがあって、仲間がいて、そういう中で生まれてきたオリジナルなカルチャー」と語るこれまで“24karats”シリーズが築いてきた世界観と音楽性はそのままに、松本孝弘の存在感とEXILEの力強いエネルギーが融合し、新たな「24karats」を感じられる1曲に仕上がっている。

時代のトレンドに流されず、時代を超えて輝き続ける“タイムレス”なエンタテインメントを追求してきたEXILEの歴史と覚悟、そして進化を恐れず挑み続ける姿勢が、この楽曲の中で力強く鳴り響く。

また、本楽曲も収録したベストアルバム「24karats

GOLDEN BEST」を5月20日に発売することも同時に決定している。2007年にリリースした「24karats -type EX-」から歌い継がれる“24karats”シリーズの歴史と軌跡を、楽曲/ミュージックビデオ/ライブ映像に渡り全てコンプリートした1作とのこと。

3月30日の配信に先駆け、Apple Music / Spotify ではPre-Add / Pre-Saveも開始となった。

松本孝弘（B’z）コメント

この度 EXILE さんの新曲 24karats GOLD LEGACYでギターを弾かせて頂きました。EXILEさんが記念すべき25周年を9月に迎えられるとのことで、大きな節目にこうして参加させて頂いた事を本当に光栄に思います。僕なりのアプローチでレコーディングさせて頂いたのですが、とても楽しかったし出来栄えにとても満足しています。 （意外に思われる方もいらっしゃるかも知れませんが、これが中々のマッチングなんですよ。）DanceableでRockなEXILEをご堪能ください！