スターバックス コーヒー ジャパン（東京都品川区）が、3月13日から展開している春シーズン第2弾の新商品「ストロベリー シュークリーム フラペチーノ」を同月25日から期間限定で販売します。同じく新商品「ストロベリー＆パッション ソルベ ティー」と、期間限定の定番商品「スターバックス ストロベリー フラペチーノ」も同時に登場し、3種類のストロベリー商品がそろい、第2弾は“イチゴづくし”のラインアップになります。

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今年の春シーズンでは、韓国のスターバックスで毎年春のシーズンに販売されているビバレッジから着想を得たメニュー「シュークリーム フラペチーノ」と「シュークリーム ラテ」が日本初登場しました。

新商品「ストロベリー シュークリーム フラペチーノ」は、ストロベリーソースとカスタードフレーバーホイップ、シュー生地風クランチが一度に楽しめる商品。鮮やかなストロベリーの色合いと、カスタードクリームを思わせるまろやかなクリーム色の重なりも、視覚的に楽しめます。

同時に発売される新商品「ストロベリー＆パッション ソルベ ティー」は、甘酸っぱいストロベリーの風味とパッションティーの爽やかですっきりとした味わいを楽しめる清涼感が特長の一杯。

「スターバックス ストロベリー フラペチーノ」は、イチゴの果実感とミルクのまろやかな甘さが楽しめる一杯。

価格は、全てTallサイズのみの販売で、「ストロベリー シュークリーム フラペチーノ」のテイクアウトが717円（以下、税込み）、イートインが730円、「ストロベリー＆パッション ソルベ ティー」のテイクアウトが628円、イートインが640円、「スターバックス ストロベリー フラペチーノ」のテイクアウトが678円、イートインが690円です。

なお、「ストロベリー シュークリーム フラペチーノ」と「スターバックス ストロベリー フラペチーノ」は、「Starbucks Rewards（スターバックス リワード）」会員を対象に、同月24日に先行販売が実施されます。

同社は「甘酸っぱいストロベリーの香りと味わいに、軽やかな春の気分を感じられる3つのビバレッジがそろい、春の訪れと共に気分が華やぐラインアップです。ストロベリーシュークリームのような満足感が楽しめる一杯から、定番商品『スターバックス ストロベリー フラペチーノ』、すっきりと楽しめるティービバレッジまで、その日の気分に合わせてイチゴづくしの春をお楽しみください」とコメントしています。