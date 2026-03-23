給料が上がったとしても「物価高」と学費で支出が増える…世帯年収950万円・35歳子育て世帯の収支内訳
物価の高騰が進み、しかもなかなか賃金も上がらないため、日々の生活が苦しいと感じている人も多いのではないでしょうか。
All About編集部が全国10〜60代の250人を対象に実施した「月々の出費と内訳」に関するアンケートから、リアルな生活収支の実態を紹介します。自分の収支状況・内訳と照らし合わせるなど、生活の参考にしてみてください。
まず、現在の家計について思うところ、考えていることを聞きました。
「給料が上がったとしても、物価高で食費が増えるし、子どもの成長に合わせて学費も増えるので、結局支出の方が増える幅が大きい。毎月貯金に回せる額を減らしていかないといけない状況なので、今の貯金を投資に充てて、そこから増やしていこうと思う」
物価高が貯蓄に影響を与えていることがうかがえます。
・家族構成：既婚（子あり）
・雇用形態：派遣社員
・世帯年収：950万円
・貯蓄額：800万円
・家賃（住宅ローン）：9万8000円
・間取り：一軒家
・食費：5万円
・交際費：1万5000円
・電気代：5000円
・ガス代：0円
・水道代：7000円
・通信費：1万円
・車の維持費：6万円
・毎月貯蓄に回している額：8万円
生活のやりくりのポイントは「家計簿アプリで毎月の収入と支出を把握して、先取り貯金もして、毎日の予算から使い過ぎないように制限している」と教えてくれました。
今後については、「子どもが中学生になるまでに、長く仕事を続けさせてもらえる正社員になりたい。そしてできれば福利厚生が充実したところに勤め、数年後には残業をして収入を増やそうと考えている」と回答しています。
＜調査概要＞
月々の出費と内訳に関するアンケート
調査方法：インターネットアンケート
調査実施日：2026年2月12日
調査対象：全国10〜60代の250人（男性：77人、女性：168人、回答しない：4人、その他：1人）
※回答者のコメントは原文のまま記載しています。
※本記事の出費内訳はアンケートの回答に基づいた「主な項目」のみを記載しています。回答に含まれない社会保険料や税金、民間の保険料、不定期な支出、使途不明金などは考慮されていないため、収支合計が一致しない場合があります。
※本記事で紹介している人物のプロフィールや数値などは、プライバシー保護のため編集部で一部改変している場合があります。
(文:All About 編集部)
All About編集部が全国10〜60代の250人を対象に実施した「月々の出費と内訳」に関するアンケートから、リアルな生活収支の実態を紹介します。自分の収支状況・内訳と照らし合わせるなど、生活の参考にしてみてください。
給料が上がったとしても今回は、静岡県に住む35歳女性の生活実態です。
「給料が上がったとしても、物価高で食費が増えるし、子どもの成長に合わせて学費も増えるので、結局支出の方が増える幅が大きい。毎月貯金に回せる額を減らしていかないといけない状況なので、今の貯金を投資に充てて、そこから増やしていこうと思う」
物価高が貯蓄に影響を与えていることがうかがえます。
家計簿アプリで毎月の収入と支出を把握【静岡県在住35歳女性世帯、収入状況と1カ月の主な出費内訳】
・家族構成：既婚（子あり）
・雇用形態：派遣社員
・世帯年収：950万円
・貯蓄額：800万円
・家賃（住宅ローン）：9万8000円
・間取り：一軒家
・食費：5万円
・交際費：1万5000円
・電気代：5000円
・ガス代：0円
・水道代：7000円
・通信費：1万円
・車の維持費：6万円
・毎月貯蓄に回している額：8万円
生活のやりくりのポイントは「家計簿アプリで毎月の収入と支出を把握して、先取り貯金もして、毎日の予算から使い過ぎないように制限している」と教えてくれました。
今後については、「子どもが中学生になるまでに、長く仕事を続けさせてもらえる正社員になりたい。そしてできれば福利厚生が充実したところに勤め、数年後には残業をして収入を増やそうと考えている」と回答しています。
＜調査概要＞
月々の出費と内訳に関するアンケート
調査方法：インターネットアンケート
調査実施日：2026年2月12日
調査対象：全国10〜60代の250人（男性：77人、女性：168人、回答しない：4人、その他：1人）
※回答者のコメントは原文のまま記載しています。
※本記事の出費内訳はアンケートの回答に基づいた「主な項目」のみを記載しています。回答に含まれない社会保険料や税金、民間の保険料、不定期な支出、使途不明金などは考慮されていないため、収支合計が一致しない場合があります。
※本記事で紹介している人物のプロフィールや数値などは、プライバシー保護のため編集部で一部改変している場合があります。
(文:All About 編集部)