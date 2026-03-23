ZETA DIVISION、けんきさん・おにやさんの退団を発表2人のメッセージも公開
3月23日 発表おにやさんのメッセージ
See you ZETA. けんきさんのメッセージ
これまで支えてくださったZETA DIVISIONの皆さん、関係者の方々、そしていつも熱い応援をくれたファンの皆さん、本当にありがとうございました！
GANYMEDEのプロeスポーツチーム「ZETA DIVISION」は3月23日、クリエイター部門のけんきさんとおにやさんが3月31日をもって退団することを明らかにした。
けんきさんとおにやさんは2024年2月にチームへ加入し、ゲームの実況やイベントへの出演を行なってきた。2人同時に加入をしていたが、今回は契約満了に伴って退団することが発表。退団に向けたそれぞれのメッセージも公開されている。
See you ZETA.
また会える日まで。
――そう言って男は相場の世界へと足を踏み入れた――
これまで支えてくださったZETA DIVISIONの皆さん、関係者の方々、そしていつも熱い応援をくれたファンの皆さん、本当にありがとうございました！
新しい挑戦も自分らしく全力で取り組もうと思います。これからも応援よろしくお願いします！
?ZETA DIVISION - CREATOR- ZETA DIVISION (@zetadivision) March 23, 2026
この度、 おにや, けんきが契約満了に伴い退団する運びとなりました。
相場と目標へ向かう二人の新たな門出????@T_kenki @oniyanogame
??https://t.co/v07r242b5F pic.twitter.com/Ylm2uS7gJy