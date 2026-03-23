3月23日 発表

GANYMEDEのプロeスポーツチーム「ZETA DIVISION」は3月23日、クリエイター部門のけんきさんとおにやさんが3月31日をもって退団することを明らかにした。

けんきさんとおにやさんは2024年2月にチームへ加入し、ゲームの実況やイベントへの出演を行なってきた。2人同時に加入をしていたが、今回は契約満了に伴って退団することが発表。退団に向けたそれぞれのメッセージも公開されている。

おにやさんのメッセージ

See you ZETA.

また会える日まで。

――そう言って男は相場の世界へと足を踏み入れた――

けんきさんのメッセージ

これまで支えてくださったZETA DIVISIONの皆さん、関係者の方々、そしていつも熱い応援をくれたファンの皆さん、本当にありがとうございました！

新しい挑戦も自分らしく全力で取り組もうと思います。これからも応援よろしくお願いします！