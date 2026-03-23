3児の母・滝沢眞規子、作り置きおかず入り豪華のり弁披露「売り物レベル」「彩りが綺麗」の声
【モデルプレス＝2026/03/23】モデルの滝沢眞規子が3月23日、自身のInstagramを更新。手作り弁当を公開し、注目が集まっている。
【写真】47歳3児の母モデル「売り物レベル」唐揚げ・色鮮やかな惣菜などが詰められた“のり弁”
滝沢は朝の挨拶とともに「今朝はのり弁と唐揚げ、あとは作り置きを入れただけです」と添えて、弁当の写真を投稿。ご飯の上にのりを乗せた定番ののり弁に唐揚げをメインとして、キャロットラペやナスのお浸しなど色鮮やかな惣菜がバランスよく詰められた見た目にも美しい弁当を公開している。
また「今週は雨が多いみたいだけど、桜が咲く頃になると雨が多くなるのって毎年のあるあるだよねって思いながら作ってました」と季節の話題にも触れている。
この投稿には「お弁当がおしゃれすぎる」「売り物レベル」「こんなの作ってみたい」「彩りが綺麗」「毎日の参考になる」「理想的なお弁当」などの反響が寄せられている。
滝沢は2001年、ファッションデザイナーの滝沢伸介氏と結婚。2003年に第1子長女、2007年に第2子長男、2008年に第3子次女を出産している。（modelpress編集部）
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【写真】47歳3児の母モデル「売り物レベル」唐揚げ・色鮮やかな惣菜などが詰められた“のり弁”
◆滝沢眞規子、手作り弁当を公開
滝沢は朝の挨拶とともに「今朝はのり弁と唐揚げ、あとは作り置きを入れただけです」と添えて、弁当の写真を投稿。ご飯の上にのりを乗せた定番ののり弁に唐揚げをメインとして、キャロットラペやナスのお浸しなど色鮮やかな惣菜がバランスよく詰められた見た目にも美しい弁当を公開している。
◆滝沢眞規子の投稿に反響
この投稿には「お弁当がおしゃれすぎる」「売り物レベル」「こんなの作ってみたい」「彩りが綺麗」「毎日の参考になる」「理想的なお弁当」などの反響が寄せられている。
滝沢は2001年、ファッションデザイナーの滝沢伸介氏と結婚。2003年に第1子長女、2007年に第2子長男、2008年に第3子次女を出産している。（modelpress編集部）
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