【本好きの下剋上】ローゼマインとフェルディナンドが『月刊ザテレビジョン』とコラボ！ 表紙風ビジュアル公開
読売テレビ・日本テレビ系全国ネット 4 月4日（土）夕方 5 時 30 分より放送となる新アニメ『本好きの下剋上 領主の養女』、ローゼマインとフェルディナンドが『月刊ザテレビジョン』とコラボレーション。特集記事の掲載に加え、コラボを記念した表紙風ビジュアル「レモンに祈りを！」が公開された。
＞＞＞ ”表紙風” ビジュアルをチェック！（写真3点）
大切な家族や仲間を守るため、領主の養女・ローゼマインとして生きる道を選び、日々奮闘する姿を描くビブリア・ファンタジー小説：香月美夜『本好きの下剋上〜司書になるためには手段を選んでいられません〜』（TOブックス刊）を原作として制作される新アニメ『本好きの下剋上 領主の養女』（読売テレビ・日本テレビ系全国ネット：4月4日（土）夕方5時30分枠、TOKYO MX：4月6日（月）夜9時25分枠）。
このたび、本作の全国ネット放送開始までおよそ10日前に迫る3月24日（火）に発売される『月刊ザテレビジョン』2026年5月号（表紙＝大橋和也、寺西拓人）にて、テレビアニメ『本好きの下剋上領主の養女』の放送直前特集の掲載が決定。これを記念し、ローゼマインとフェルディナンドが誌面を飾る、 ”表紙風” ビジュアル「レモンに祈りを！」が公開された。
「神に祈りを！」のポーズをとるローゼマインの両手には魔力を帯びて輝くレモンの実が……。そして、その様子をこめかみを押さえながら少し呆れたような表情で見るフェルディナンド。エーレンフェストの世界ではきっと観ることができない（？）2人の様子を、ぜひ誌面でお楽しみを。
そして、同時掲載される特集ページでは、「領主の養女編スタートガイド」「初めてでも分かる人物相関図」「ローゼマイン役・井口裕香×フェルディナンド役・速水奨が教える ”本好き” のココ好き！ポイント」「主題歌インタビューOPテーマ：Little Glee Monster、EDテーマ：生田絵梨花」…etc と、盛りだくさんの総力特集をお届け。アニメ公式HPでは、スペシャルコンテンツとして特集記事をご覧いただけますので、ぜひそちらもチェックしてほしい。
書物なき世界で、本作りに挑むローゼマインの挑戦は新たなステージへ。
WIT STUDIOが描く美しきビブリア・ファンタジー、TVアニメ『本好きの下剋上 領主の養女』は、読売テレビ・日本テレビ系全国ネットで、4月4日（土）夕方5時30分より2クール連続放送開
始（※一部地域を除く）、TOKYO MXでも4月6日（月）夜9時25分枠で放送開始。お楽しみに。
（C） 香月美夜・TOブックス／本好きの下剋上製作委員会２０２６
＞＞＞ ”表紙風” ビジュアルをチェック！（写真3点）
大切な家族や仲間を守るため、領主の養女・ローゼマインとして生きる道を選び、日々奮闘する姿を描くビブリア・ファンタジー小説：香月美夜『本好きの下剋上〜司書になるためには手段を選んでいられません〜』（TOブックス刊）を原作として制作される新アニメ『本好きの下剋上 領主の養女』（読売テレビ・日本テレビ系全国ネット：4月4日（土）夕方5時30分枠、TOKYO MX：4月6日（月）夜9時25分枠）。
「神に祈りを！」のポーズをとるローゼマインの両手には魔力を帯びて輝くレモンの実が……。そして、その様子をこめかみを押さえながら少し呆れたような表情で見るフェルディナンド。エーレンフェストの世界ではきっと観ることができない（？）2人の様子を、ぜひ誌面でお楽しみを。
そして、同時掲載される特集ページでは、「領主の養女編スタートガイド」「初めてでも分かる人物相関図」「ローゼマイン役・井口裕香×フェルディナンド役・速水奨が教える ”本好き” のココ好き！ポイント」「主題歌インタビューOPテーマ：Little Glee Monster、EDテーマ：生田絵梨花」…etc と、盛りだくさんの総力特集をお届け。アニメ公式HPでは、スペシャルコンテンツとして特集記事をご覧いただけますので、ぜひそちらもチェックしてほしい。
書物なき世界で、本作りに挑むローゼマインの挑戦は新たなステージへ。
WIT STUDIOが描く美しきビブリア・ファンタジー、TVアニメ『本好きの下剋上 領主の養女』は、読売テレビ・日本テレビ系全国ネットで、4月4日（土）夕方5時30分より2クール連続放送開
始（※一部地域を除く）、TOKYO MXでも4月6日（月）夜9時25分枠で放送開始。お楽しみに。
（C） 香月美夜・TOブックス／本好きの下剋上製作委員会２０２６
外部サイト
関連情報（BiZ PAGE＋）
-
アクスタ,
アクリルキーホルダー,
カンバッジ,
声優