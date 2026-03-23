前田敦子「もう1回結婚したい」再婚相手の理想像も明かす「私、元気がありすぎて」
【モデルプレス＝2026/03/23】女優の前田敦子が、3月21日放送のMBS『痛快！明石家電視台』（午後3時〜）に出演。再婚したいという願望を明かした。
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2018年に俳優の勝地涼と結婚し、2019年に第1子男児を出産するも、2021年に離婚した前田。この日のスタジオトークで前田に「これからやりたいことは？」と質問が及ぶと「もう1回結婚したいですけど」と明かしていた。これを受け、司会の明石家さんまから「どういう人がええの？」と深掘りされると前田は「私、元気がありすぎて…」と口にし、さんまは「旦那がついてこれなかったんか？」とコメント。前田は「私、体力も心の体力もどっちも元気なんですよ」と話していた。
また、前田は「すごく喋りたいタイプなんですよ」「細かいことを気にしないタイプ」と自身の性格について言及。さんまは「女優さんはそういうのが多いのかな」と言いつつも「自分が落ち込みたい時は放っといてくれいうタイプやろ？」と推測し、前田は「そうですね」とリアクション。するとさんまは「最悪や」と返してスタジオの笑いを誘った。
そして、前田は再婚相手について「どういう人がいいんでしょうね？」とさんまに質問。「とりあえず元気な人やな」と返され、前田も「私よりも元気な人だと嬉しいです」とさんまからのアドバイスにまんざらでもない様子を見せていた。（modelpress編集部）
情報：MBS
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◆前田敦子「私、元気がありすぎて…」
2018年に俳優の勝地涼と結婚し、2019年に第1子男児を出産するも、2021年に離婚した前田。この日のスタジオトークで前田に「これからやりたいことは？」と質問が及ぶと「もう1回結婚したいですけど」と明かしていた。これを受け、司会の明石家さんまから「どういう人がええの？」と深掘りされると前田は「私、元気がありすぎて…」と口にし、さんまは「旦那がついてこれなかったんか？」とコメント。前田は「私、体力も心の体力もどっちも元気なんですよ」と話していた。
◆前田敦子、理想の再婚相手は「私よりも元気な人だと嬉しい」
また、前田は「すごく喋りたいタイプなんですよ」「細かいことを気にしないタイプ」と自身の性格について言及。さんまは「女優さんはそういうのが多いのかな」と言いつつも「自分が落ち込みたい時は放っといてくれいうタイプやろ？」と推測し、前田は「そうですね」とリアクション。するとさんまは「最悪や」と返してスタジオの笑いを誘った。
そして、前田は再婚相手について「どういう人がいいんでしょうね？」とさんまに質問。「とりあえず元気な人やな」と返され、前田も「私よりも元気な人だと嬉しいです」とさんまからのアドバイスにまんざらでもない様子を見せていた。（modelpress編集部）
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