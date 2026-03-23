春は出会いと別れが交差する季節でもありますね。

今週は、この番組で新しい音楽・新しいグループに出会ってください🎵

日本最強の男性ボーカルを決定するBS日テレの音楽番組『現役歌王JAPAN』のファイナリスト５人で結成されたボーカルグループ『KaWang』！

KaWang（カワン）とは、”歌王”の韓国語読みだそう。

『現役歌王JAPAN』とは、韓国で人気の音楽サバイバル番組、その日本版。

ジャンルもキャリアも一切不問。歌への情熱だけを武器に歌唱力で勝負する音楽バトル番組。さらに、9月には「日韓歌王戦」も行われました！

KaWangとしては、2月27日にデビューアルバム『キラキラ』をリリース！

今週は、５人の中から、TAKUYAさん、Shinさん、Juniさんがご来店！

韓国で行われていた番組収録の様子や、オーディションでの思い出や、音楽への熱い思い、そして、その素顔にも迫ります！

今回欠席のMasayaさんや、木本慎之介さんのお話しも。

デビューアルバムからの楽曲も紹介しながら、お話し伺います。

〜ラインナップ〜

【月】現役歌王JAPANから飛び出したKaWangとは？

【火】TAKUYAさんを深掘り！

【水】Shinさんを深掘り！

【木】Juniさんを深掘り！

【金】５人での活動について

〜イベント概要〜

【タイトル】KaWangデビューアルバム『キラキラ』（2/27リリース）

【オフィシャルサイト】https://kawang.jp