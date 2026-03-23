生後5ヶ月の子犬が、96歳のおばあちゃんと初めて対面したら…？そんな心温まるやり取りを捉えた動画は、記事執筆時点で7千回再生を突破。「お互いすごく嬉しそう」「可愛すぎて泣ける」といった声が寄せられることとなりました。

【動画：『96歳のおばあちゃんと子犬』が初めて出会った結果→まるで本当の孫のような『ふたりのやり取り』】

おばあちゃんと初対面！

TikTokアカウント「@gabu.ikd」に投稿されたのは、ジャックラッセルテリアの「ガブ」ちゃんとおばあちゃんが初めて顔を合わせたときのご様子です。

この日、ガブちゃんは96歳のおばあちゃんに初めて会うことになりました。撮影当時、ガブちゃんはまだ生後5ヶ月。計算してみるとなんとその年の差は「95.5歳」という、大先輩と後輩の対面です。

そんなふたりですが、ガブちゃんはおばあちゃんの姿を一目見るなり、すぐに尻尾をちぎれんばかりにフリフリ！迷うことなくおばあちゃんの元へと近づいて行ったといいます。

初対面とは思えない距離感

おばあちゃんの顔をじっと見つめて、その穏やかで優しい雰囲気を感じ取ったのでしょうか。「この人好き！」と言わんばかりのニコニコ笑顔を浮かべるガブちゃん。

ついにはテンションが最高潮に達し、ピョコッと後ろ足で立ち上がると、そのまま二足歩行状態でトコトコとおばあちゃんの元へ。おばあちゃんもそんなガブちゃんの可愛らしい歓迎に応えるように、優しくおててを取って話しかけてくれます。

まるで本当の「おばあちゃんと孫」のような光景

そのままおばあちゃんは、手を引いてガブちゃんを歩かせてあげたのだとか。まるで本当のおばあちゃんと孫が歩く練習をしているかのようで、見ているこちらまで幸せな気持ちに包まれてしまいます。

ガブちゃんは終始尻尾を全力でブンブンと振り、おばあちゃんもまた満面の笑顔。初対面とは思えないほど、お互いへの「大好き」と「愛おしさ」に満ち溢れた瞬間となったのでした。

この投稿には、TikTokのコメント欄でも「お互いすごく嬉しそう」「可愛すぎて泣ける」「素敵なわんちゃんとおばあちゃん」といった温かい声が寄せられました。

TikTokアカウント『@gabu.ikd』さまでは、天真爛漫なガブちゃんの日常や、ご家族との賑やかで楽しい日々が投稿されています。ガブちゃんの元気いっぱいな姿に癒やされたい方は、ぜひアカウントを覗いてみてくださいね！

写真・動画提供：TikTokアカウント「＠gabu.ikd」さま

執筆：松川鈴

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。