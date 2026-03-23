愛されキャラクター『しろたん』TVアニメ化決定！2026年秋より放送

1999年の誕生以来、たくさんの人に愛されてきたキャラクター『しろたん』。

約27年間にわたり親しまれてきた『しろたん』が、ついにTVアニメ化することが決定した。

2026年秋よりテレビ朝日にて放送開始。しろたんと、お友だちの“らっこいぬ”、“しぇる”、“らむね”とのふわふわ大冒険がはじまる。

©CREATIVE YOKO/TVアニメ『しろたん』製作委員会

『しろたん』は、たてごとアザラシをモデルにしたキャラクター。ふんわりしたフォルムと優しい表情で日本中を癒やし、なごませている。

本作のアニメーション制作は、盤石の布陣で臨むことに。

数々の国民的長寿アニメを手掛けるテレビ朝日とシンエイ動画が企画プロデュースを担当。そしてアニメーション制作を担うのは、シンエイ動画グループの「レスプリ」。レスプリは、キャラクターの魅力を最大限に引き出すアニメーション制作で高い評価を得ており、多くのキャラクターのファンから絶大な信頼を寄せられている。

長年にわたりキャラクターアニメの最前線を走り続けるクリエイターたちが集結し、これまでの『しろたん』を最大限にリスペクトしながら、しろたんたちの世界を余すところなく映像化していく。

©CREATIVE YOKO/TVアニメ『しろたん』製作委員会

しろたんのお友だち、らっこいぬ、しぇる、らむねも加わり、かわいらしい仲間たちと繰り広げる物語がTVアニメで動き出し、新たな物語が開幕する。

◆キャラクター紹介

【しろたん】CV：悠木 碧（ゆうき あおい）

まっしろでふわふわなたてごとアザラシ。のんびり屋さんでちょっぴりおちゃめ。誰とでも仲良くなれて、いつもポジティブ。いろいろなものに変身するのが得意。

※悠木 碧 コメント

しろたんがまたアニメになるのですね！ とっても嬉しいです！ 穏やかで柔らかいしろたんの癒やされ世界を皆さんに沢山楽しんで頂ければと思います。以前から引き続きしろたんを演じさせて頂けることもとても嬉しく思います。激動の世の中にて忙殺される日々をお過ごしの皆さんの生活にちょっとでも癒やしをお届けできるよう、私も癒やされながら頑張ります！

【らっこいぬ】

ラッコにも犬にも見える子。繊細でちょっと怖がりだけど、思いやりがあってやさしい。ほめられるとすぐ照れちゃう、がんばり屋さん。

【しぇる】

しっかりものの貝。らっこいぬの大切な相棒で、持ち前の元気と明るさでいつも励ましている。ちょっぴりおせっかい！

【らむね】

空を飛ぶことにあこがれているペンギン。夢見がちで本を読むのが大好き。ときどきツイていないけれど、あきらめないハートの持ち主。

◆原作からコメント到着

『しろたん』が地上波で「ふわふわ」な癒やしをお届けできる日が、ついにやってきました！ これまでずっと『しろたん』を応援し、一緒に歩んでくださったファンの皆様のおかげで、このような素晴らしい機会に恵まれましたことを心より感謝申し上げます。

制作陣の皆様も『しろたん』が持つ魅力を深く理解してくださっており、そのふんわりと優しい世界観が、アニメを通じてより多くの方へ届くことを確信しています。『しろたん』と、お友だちの『らっこいぬ』『しぇる』『らむね』たちが繰り広げる癒やしの日常を、ぜひワクワクしながら待っていていただけたら嬉しいです。

◆岡田ありさ監督、シリーズ構成・脚本：吉月生からコメント到着

※岡田ありさ監督 コメント

しろたんとの出会いは、友達が持っていたもちもちとした手ざわりで謎の存在感を放つ大きなぬいぐるみでした。白くまんまるな顔とつぶらな瞳のしろたんをアニメで描けることにとてもわくわくしています。いつも近くで寄り添ってくれるしろたんのような、心をふんわり温かくしてくれるお話をぜひ楽しんでいただけたら嬉しいです！

※シリーズ構成・脚本：吉月 生 コメント

しろたんの持つ、ふわふわでやさしい世界観をそのまま物語にのせて、見ているだけで心がふわっと軽くなるようなアニメをお届けできたらと思っております。忙しない日々の中で少し疲れてしまったときにも、しろたんとその仲間たちがいつもふんわり寄り添ってくれる時間を描いていけるよう頑張って参ります。よろしくお願いいたします！