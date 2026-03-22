3月29日（日）よる10時 日本テレビ系で放送の『おしゃれクリップ』1時間スペシャルには、和田アキ子が登場！

和田の素顔を知る所ジョージ、ヒロミ、出川哲朗らのSPインタビューと最愛の夫からの激励の手紙をもとに、和田の魅力や実はおちゃめな素顔を紐解く。

さらに、40年超の歴史に幕を閉じるTBS『アッコにおまかせ！』、36年続くニッポン放送のラジオ『アッコのいいかげんに1000回』の生放送裏側に密着。「朝食はスタッフみんなで食べる」「美容院は2週に1回」「歩いて現場入りする」など“和田アキ子”を貫くべく何十年も守り続けている驚きのルーティンを初公開。

激動の芸能界を生き抜いて58年、冠番組を「肩をたたかれる前に引退したかった」と話す和田は今何を想うのか？葛藤、そして本音を赤裸々に告白。

◆TBS『アッコにおまかせ！』レギュラー最終回の生放送に密着

「生放送バラエティー番組で同一司会者による放送年数の最長記録」としてギネス世界記録にも認定された長寿番組、TBS『アッコにおまかせ！』。

3月上旬、最終回の生放送に先んじで、現場入りから同行すると…到着早々向かった打ち合わせ室には2つの炊飯器と16種類のおかず、控室には「和田アキ子専用タオル」を発見。本番前にはラジオ体操も!? 和田が何十年も欠かさずに行ってきた衝撃のルーティンと、それを支える番組スタッフの真心が明らかに。

さらに、20年以上の信頼関係を築く番組総合演出や作家、朝食担当などへのスタッフインタビューで、和田の座長としての覚悟や底知れぬ優しさも紐解いていく。

そして、3月29日（日）放送のTBS『アッコにおまかせ！』のレギュラー最終回に密着。「泣くかな？どんな気持ちになるかわからない」と話す和田だが、生放送の日に、いったい何を語るのか？率直な想いに迫る。

◆36年続くラジオで垣間見た、和田アキ子のチーム作り

健康のため、毎週土曜は歩いてラジオ局へ出勤する和田。本番後は必ずスタッフとお弁当を食べながら反省会をしたり、忘年会や新年会などイベントのために回収する「●●貯金」など、長寿番組をもつ和田ならではのチーム作りの極意と座長としての佇まいが明らかに。

◆所ジョージ、ヒロミ、出川哲朗が明かす和田アキ子の素顔

出会って50年近い4歳下の後輩・所は、いまだに電話がかかってくると背筋が伸び「不整脈になる（笑）」とポロリ。一見強そうに見える和田だが、譜面がボロボロになるまで何度も歌を練習している姿が。実は繊細な“歌手・和田アキ子”の素顔を語る。

ヒロミは、15歳近くも上の大先輩にもかかわらず、出会った当初から「アッコちゃん」呼び。存在が“ボス”でありながら、みんなが慕うその面倒見のよさを告白。昔は夜中に電話がかかってきて「ちょっと悩んでんねん」など、テレビでは見せない一面もあったとか。

30年来の姉弟関係のある出川は、最初は怖さのあまり「まあぶっちゃけて言いましょう。嫌いでしたね（笑）」と暴露するも、それを上回る愛情深い人間性に惹きつけられたエピソードを告白。