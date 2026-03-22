Photo: 山田洋路

こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。

ここのところ、どのウイスキーを飲んでも同じような味に感じる。週末のリラックスタイムに注ぐ1杯が、ルーティンになってしまっていた「ウイスキー倦怠期」の真っただなかに、ノルウェーの北極圏から1本のウイスキーが届きました。

北欧神話の見張りの神「ヘイムダル」の名を冠した、世界最北端の蒸溜所がつくる限定ボトル。グラスに注いだ瞬間に広がった香りだけで、ここしばらく忘れていた胸の高鳴りが甦りました。

手書きナンバー入りボトルという「持っている喜び」

Photo: 山田洋路

ウイスキーは味だけじゃない。手に取ったときの感触、ラベルを見つめる時間、棚に並べたときの佇まい。そうした「所有体験」もまた、1本のウイスキーの価値を構成する大事な要素です。

「ヘイムダル」のボトルのラベルにはアース神族の守護者ヘイムダルを表すシンボルマークが描かれ、その下には手書きのボトルナンバー。世界に8,212本しかないうちの1本が、確かにここにあります。まだ1口も飲んでいないのに、テンションが上がったというのが正直な感想です。

8,212本のうちの何番目か、その数字を見た瞬間、世界中に散らばったほかの8211本のことを想像してしまいました。ノルウェーのバーに並んでいるかもしれない。ロンドンのコレクターの棚にあるかもしれない。そんな想像が、きっと1杯のウイスキーに物語の厚みを加えてくれます。

コルクを抜いた瞬間の香り

Photo: 山田洋路

ボトルを手に取り、コルク栓を抜く。グラスに注いだとき立ち上る香りは、どこかフルーティさがあります。

鼻を近づけるたびに表情が変わるのが印象的。奥にはシナモンの土っぽいスパイス感が潜んでいて、たとえるなら、寒い日に帰宅して暖かいリビングのドアを開けた瞬間のような、ほっとする芳香。紹介ページのテイスティングノートにある「嵐の冬の夜に焚かれる暖炉」という表現もしっくりきます。

いつものブレンデッドと飲み比べてみた

Photo: 山田洋路

普段飲んでいるブレンデッドウイスキーとの比較検証。2つのグラスにそれぞれを注ぎ、テイスティングしました。

まず香りの濃厚さですが、いつものブレンデッドは軽やかで飲みやすいけれど、ヘイムダルは鼻を近づけた瞬間に奥行きのあるアロマが押し寄せてくる。

口に含むと、味わいの深みに違いを感じます。ブレンデッドがすっきり通り抜ける感覚だとすれば、ヘイムダルは口の中に景色が広がるような体験です。北極圏の極端な温度差が樽との相互作用を促し、独自の深みを生むとのことですが、4〜6年の熟成年数以上の奥行きを個人的には感じました。

ストレート・加水・ロック・ハイボールで飲み比べ

Photo: 山田洋路

ヘイムダルの熟成樽は、ライ樽・アモンティリャード樽・バーボン樽に加え、スコッチでは使用が認められていないチーク樽を含む4種構成。この独自の樽づかいが、どの飲み方で最も際立つのか確かめてみました。

ストレート：複数樽の個性が最も前面に

複数樽由来と思われる複雑なニュアンスを最もはっきり感じられたのがストレートでした。テイスティングノート（キャラメリゼしたオレンジの甘みが広がり、ライ麦のペッパー感が追いかけてくる。余韻に残るのはダークチョコレートとコーヒー豆の苦味）を意識して口に含んでみたところ、すべてのレイヤーが割とくっきりと立ち上がり、贅沢な味わいが得られます。

少量加水：隠れていた果実味がふわっと開く

数滴の水を加えると、ストレートでは隠れていたアプリコットやドライフルーツのニュアンスがふわりと開きます。アモンティリャード樽の上品なシェリー感がより前面に出てくる印象。香りをじっくり楽しむなら、この飲み方が最も豊かに感じます。

ロック：バニラ×キャラメルで飲みやすさアップ

氷がゆっくりと溶けるにつれ、バーボン樽のバニラとキャラメルが前面に出てきて飲みやすさが増した印象です。スパイス感が程よく和らぎ、口当たりがシルキーに。個人的にはロックでゆっくり飲むのが好みでした。

日曜の夜、翌週の準備をしながら氷が溶けていくのを眺める。そんな楽しみ方がぴったりです。

ハイボール：食中酒としてのポテンシャルあり

炭酸で割ると、スパイシーさはかなり穏やかに。代わりにモルトの甘みとオークの香ばしさが爽やかに立ち上がります。脂っこい食事との相性がよさそうで、食中酒としてのポテンシャルは高いんじゃないでしょうか。

燻製ナッツは鉄板。でも本当の発見は「羊羹」だった

Photo: 山田洋路

ウイスキーのおともといえば、チョコレートやナッツ、チーズが定番。実際、燻製ナッツやチーズとの相性はさすがの一言です。ヘイムダルのスパイシーさとキャラメル感が、燻製香やチーズの塩味としっかり調和してくれます。

休日の昼下がりにチーズボードをつくって、ヘイムダルをロックで合わせる。想像するだけでもう幸せな時間です。

正直、驚いたのは和スイーツとの相性の良さでした。羊羹とのペアリングは予想外。あんこの上品な甘みと小豆の風味が、ヘイムダルのキャラメリゼしたオレンジやシナモンと不思議なほど溶け合います。

アモンティリャード樽由来のドライフルーツ感が、和菓子の控えめな甘さに奥行きを加えてくれる感覚。北欧と日本の味覚がグラスの中で静かに出会う。これは新鮮な楽しみ方でした。

期待を「良い方向に」裏切ってくれた1本

Photo: 山田洋路

BIVROST「ヘイムダル」は、期待を裏切らないウイスキーでした。いや、正確に言えば「良い意味で期待を裏切ってくれた」1本です。今回のテイスティングを通して、北極熟成由来とされる個性を実感しました。年数以上の奥行きは、極端な温度差という自然環境の恩恵ではないかと感じます。

4種の樽が層になって重なり合い、1口ごとに違う表情を見せてくれる。特にチーク樽という「自由枠」が、このウイスキーのアクセントになっていて、飽きのこない複雑さにつながっています。

そして何より、グラスを傾けるたびに感じる「ここではないどこか」への旅の感覚。北極の氷河、オーロラの揺れる空、ヴァイキングの貯蔵庫。そんな遠い土地を想いながら飲むウイスキーは、日常の中のちょっとした非日常です。

週末の夜に1杯だけ注いで、照明を落として香りに集中する。そんな贅沢な時間をつくってくれるウイスキーを、ご自宅の酒棚に加えてみてはいかがでしょう。

世界限定8,212本のうち、日本に届くのは240本のみ。アース神族シリーズの第1弾なので、コレクションの起点としてもちょうどいいタイミング。リターンの詳細は、プロジェクトページでチェックしてみてください。

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Source: machi-ya

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