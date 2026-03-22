カナダに3-11で完敗

カーリングの女子世界選手権がカナダ・カルガリーで21日（日本時間22日）に行われ、日本代表ロコ・ソラーレは準決勝でカナダに3-11で完敗した。第7エンド（E）終了時にコンシードで負けを認めたロコだったが、規定により認められない珍事が発生。続行となった第8E、世界カーリング連盟も注目のショットが飛び出した。

第1Eにいきなり3失点するなど苦しい展開だったロコ。第7E終了時点で3-10となり、コンシードで負けを認めた……はずだったが、決勝トーナメントは最低8E消化する必要があり、コンシードが認められないという大珍事が発生した。

スキップ藤澤五月らロコのメンバーは大爆笑。既に一度負けを認めているため、続行となった第8Eは点を取りにいかず。藤澤は相手への敬意を込め、ローリングしながらラストショットを投じる「スピナラマ」のパフォーマンスも披露し、会場から大声援を浴びた。

世界カーリング連盟も公式Xに「日本にとっては思うような展開ではなかったかもしれないが、準決勝を華々しく締めくくった。カナダが勝利を収め、地元で金メダルへ挑む」として、藤澤の最終投の動画を掲載。動画には「彼女は何かやってくれるでしょう、さあ行きますよ。わあ！彼女らしいですね」「ハハハハ これでショットも決めれば、さらに最高ですね」などと実況とみられるコメントも収録されていた。

また、カーリング・カナダチームの公式Xも「カナダの観客から、日本チームへものすごい愛が注がれている」と、藤澤への大歓声に言及していた。

ロコ・ソラーレは悲願の世界一には届かなかったものの、銅メダルを目指して22日（日本時間23日）の3位決定戦でスウェーデンと対戦する。



（THE ANSWER編集部）