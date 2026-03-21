大分市佐賀関で発生した大規模火災の被災地を支援しようと、トリニータの試合会場でチャリティーグッズの販売が行われました。

大分市のクラサスドーム大分で販売されたのは、関アジや関サバのイラストがデザインされた青いタオルマフラーです。このタオルマフラーは佐賀関で発生した大規模火災の被災地支援を目的にトリニータを運営する大分フットボールクラブが地元の小中学生らおよそ40人と製作しました。21日は試合開始の4時間前から300枚が限定販売され、多くのサポーターが買い求めていました。売り上げの一部は被災地に送られ生活支援に役立てられます。

（大分フットボールクラブ西山慶一さん）「トリニータとしてできるサポーターさんへの協力や呼びかけをして、また佐賀関（の皆さん）と一緒に前に進めていければいい」

タオルマフラーは22日からJリーグのオンラインストアでも注文を受け付けます。

一方、百年構想リーグの第7節でトリニータはJ3の琉球と対戦しました。先制したのはトリニータ。前半13分に大卒2年目の有働がこぼれ球に反応し、今シーズン初ゴールをあげます。このあと3失点したトリニータは後半32分に大卒ルーキーの木本がプロ初得点を決めますが、反撃もここまで。2対3で敗れ、今シーズン初の連敗となりました。