【R-1】ドンデコルテ渡辺銀次、まさかの“漫談”披露→SNSでも反響相次ぐ めるる「代弁してくれてありがとう」
“ピン芸日本一決定戦”『Indeed R-1グランプリ2026』（カンテレ・フジテレビ系）が、21日に放送（後6：30）。3番手で登場したドンデコルテ・渡辺銀次は“漫談”で、観客を引き込んだ。
【写真】会場の空気もバツグン！R-1で前説を務めた“芸人”
渡辺は「洗濯機に耐えられるブラジャーを開発しろ！」と切り出すと、ブラジャーの洗濯について漫談調で笑いを誘っていった。得点は655点（ハリウッドザコシショウ：95、佐久間一行：91、野田クリスタル：91、小籔千豊：94、友近：97、バカリズム：94、陣内智則：93）となった。
ザコシショウは「もうね…キャラもめちゃくちゃいいし、言うたら変態じゃないですか（笑）。すごくよかった。マイク1本でこれだけ引き込まれるってすごい」と絶賛。司会の生見愛瑠も「途中からありがとうってなりました。代弁してくれてありがとう」とコメントした。SNS上でも「ずっと何を言ってるの！」「なんで知ってんねん（笑）」などといった感想が相次いで寄せられている。
過去最多6171人のエントリーの中から見事決勝に駒を進めたのは、しんや、今井らいぱち、ドンデコルテ 渡辺銀次、ななまがり 初瀬、さすらいラビー 中田、真輝志、ルシファー吉岡、九条ジョー、トンツカタン・お抹茶の9人（※決勝出番順）。過去最多6171人のエントリーの中から、24代目王者の称号と優勝賞金500万円をかけて激突する。
決勝を進行する新MCとして、南海キャンディーズ・山里亮太と生見愛瑠が就任。審査員の顔ぶれは、陣内智則、バカリズム、友近、小籔千豊、マヂカルラブリー・野田クリスタル、佐久間一行、ハリウッドザコシショウとなっている。
決勝のネタ時間は4分。ファーストステージは、審査員7人による700点満点（100点×7人）で、上位3人がファイナルステージへ進出。審査員7人の決選投票で、優勝者が決まる。
【写真】会場の空気もバツグン！R-1で前説を務めた“芸人”
渡辺は「洗濯機に耐えられるブラジャーを開発しろ！」と切り出すと、ブラジャーの洗濯について漫談調で笑いを誘っていった。得点は655点（ハリウッドザコシショウ：95、佐久間一行：91、野田クリスタル：91、小籔千豊：94、友近：97、バカリズム：94、陣内智則：93）となった。
過去最多6171人のエントリーの中から見事決勝に駒を進めたのは、しんや、今井らいぱち、ドンデコルテ 渡辺銀次、ななまがり 初瀬、さすらいラビー 中田、真輝志、ルシファー吉岡、九条ジョー、トンツカタン・お抹茶の9人（※決勝出番順）。過去最多6171人のエントリーの中から、24代目王者の称号と優勝賞金500万円をかけて激突する。
決勝を進行する新MCとして、南海キャンディーズ・山里亮太と生見愛瑠が就任。審査員の顔ぶれは、陣内智則、バカリズム、友近、小籔千豊、マヂカルラブリー・野田クリスタル、佐久間一行、ハリウッドザコシショウとなっている。
決勝のネタ時間は4分。ファーストステージは、審査員7人による700点満点（100点×7人）で、上位3人がファイナルステージへ進出。審査員7人の決選投票で、優勝者が決まる。