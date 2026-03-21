今月27日にスイス、30日にガーナと親善試合を戦うドイツ代表は、19日に代表メンバーを発表。FW登録ではアーセナルのカイ・ハフェルツ、シュツットガルトのデニス・ウンダフ、ブレントフォードのケビン・シャーデ、そしてニューカッスルのニック・ヴォルテマーデを招集した。



2026W杯へセンターフォワードの人選はドイツの悩みどころでもあるが、代表監督ユリアン・ナーゲルスマンはヴォルテマーデに信頼を置いているようだ。





昨夏ニューカッスルに加入したヴォルテマーデは当初こそ好調だったが、ここ最近はペースダウン。プレミアリーグで最後にゴールを決めたのは昨年12月のチェルシー戦で、今月行われたチャンピオンズリーグ決勝トーナメント1回戦・バルセロナ戦では1stレグ、2ndレグともに出番がなかった。シーズン途中からはトップ下にポジションを下げる機会も増えていて、ドイツ代表にとっては不安材料と言える。しかしナーゲルスマンはヴォルテマーデのことを今も高く評価しており、ニューカッスルの特殊な事情も影響していると語る。「彼はユーモアのセンスもあって、感じのいい青年だよ。ニューカッスルでは苦労も多いかもしれないけど、代表では良い仕事をしてくれている。我々と過ごす時間は彼にとってプラスになるだろう。ニューカッスルでの問題に関しては、クラブの状況全体を考慮に入れる必要がある。彼らはストライカーが固定されていない。常にセンターフォワードがローテーションされている」「それに最近のヴォルテマーデは非常に低い位置でプレイをすることが多く、そうなれば得点のチャンスは少なくなる。彼はカウンターアタックで力を発揮するタイプのFWではなく、時速36km/hで走るような選手でもないからね。代表ではゴールから80mも離れたところでプレイすることはないし、流石に遠すぎる。彼は常にゴールから30m以内でプレイすることになる。それでこそ彼は危険な存在となるのだ」（『Kicker』より）。ドイツではウンダフも好調だが、ナーゲルスマンはヴォルテマーデを1番手FWと考えていくのだろうか。198cmの長身、高い足下の技術など魅力はたっぷりで、能力を引き出せればドイツにとって大きな戦力になるはずだ。