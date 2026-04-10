4月後半に公開が予定される「Ubuntu 26.04 LTS」についての動作要件が公開され、厳しくなった動作要件が海外テック媒体等でWindows 11と比較されているようだ。なおUbuntuには動作環境に応じた様々なバージョンがあり、動作要件を下回っていてもインストールできる。Ubuntu 26.04、システム要件がWindows 11よりも重くなる現在開発中で4月中のリリースが予定されているUbuntu 26.04 LTSにおいて、要求されるシステム構成の性能が引