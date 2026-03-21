犬の『肛門腺絞り』とは

犬の『肛門腺絞り』とは、犬の肛門嚢に溜まった不要な分泌物を取り除く作業です。排泄のタイミングで分泌物が肛門嚢に溜まってしまうため、一般的には1ヶ月に1回のペースで肛門腺絞りすることが推奨されています。

しかし、肛門周りは非常に繊細な部位なので、慣れていない人が独学で無理やり行ってしまうと、かえって傷つけてしまう危険もあります。では、肛門腺絞りをしないと、どのようなリスクが懸念されるのでしょうか。

犬の肛門腺絞りをしなかった場合に考えられる４つのリスク

ここでは、犬の肛門腺絞りをしなかった場合に考えられるリスクを解説します。「肛門腺絞りなんて、したことがない」という方は、必ずチェックしてください。

1.分泌物が細菌感染を引き起こす

肛門腺絞りを長らくしていないと、肛門嚢に不要な分泌物が多く溜まっている可能性があります。すると、その分泌物が細菌感染を引き起こし、肛門嚢炎を引き起こす恐れが懸念されます。

肛門嚢炎を発症すると、床におしりを擦り付けるような仕草を見せたり、おしりを執拗に舐めるといった異変を見せる犬が多いです。

2.肛門周りの皮膚が破れてしまう

肛門嚢炎が重症化すると、細菌感染して炎症を引き起こした部分が膿んでしまいます。さらに、その膿に肛門嚢が耐えられず、破裂してしまうケースがあるので非常に危険です。

肛門嚢が破裂してしまうと、肛門周りの皮膚が裂けて、そこから膿や血液が流れ出します。激しい痛みを伴い、日常生活がままならなくなってしまうので、速やかに動物病院に連れていき治療を受けなければなりません。

3.肛門周りがただれて感染症にかかる

肛門嚢炎が悪化すると、肛門周りがただれてしまうこともあります。すると、ただれたことによって膿んでしまったり、傷ができてしまったりするため、そこから感染症にかかってしまうこともあるでしょう。

感染症は、肛門周りだけに留まらず、全身に悪影響を与える恐れがあります。重症化してしまう感染症もあるので、肛門周りに異常が見られたら、速やかに動物病院を受診してください。

4.手術や全身麻酔による治療が必要になるケースも

犬の肛門腺絞りをしないと、紹介したような肛門嚢炎や肛門嚢破裂といった危険な症状を引き起こすリスクがあります。これが悪化してしまうと、最悪の場合、手術や全身麻酔による治療が必要なケースも出てくるので気をつけなければなりません。

このような症状を引き起こさないためにも、1ヶ月に1回の頻度を目安に肛門腺絞りをすることが推奨されます。しかし、素人では肛門腺絞りが難しいと感じる人も多いでしょう。肛門腺絞りはどのように対策すべきなのでしょうか。

犬の肛門腺絞りは自分でやるべき？対策を解説

犬の肛門腺絞りは、可能であればご自宅で行うことも選択肢の1つですが、決して無理はしないでください。

まずは愛犬の尻尾を持ち上げて、肛門の斜め下にある少し膨らんだ部分2箇所を親指と人差し指で下から上へ、優しく押し上げるように力を加えてください。この時、もう片方の手でティッシュを添えておくと、汚れが飛び散らず、後片付けが楽になります。

この手順で肛門嚢から分泌物を取り出しましょう。しかし、愛犬が痛がる様子を見せたり、なかなか分泌物を取り出せないという場合は、無理せず獣医師やトリマーさんに相談してください。

まとめ

犬の肛門腺絞りは、定期的に行うことが推奨されます。可能であれば、ご自宅で家族協力し合いながら行うのが最善ですが、難しい場合は、無理せずに獣医師やトリマーに相談し、代わりに行ってもらいましょう。

(獣医師監修：葛野宗)