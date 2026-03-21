【プライドが高い義妹】周りを見下して孤立しがち。久しぶりに会うとすっかり老け込んでいた。弟からも相談され、連絡を取ることにしたけど…＜第７話まんが＞【2025年下半期BEST】

2025年下半期（7月〜12月）に『婦人公論.jp』で大きな反響を得た記事から、今あらためて読み直したい1本をお届けします。（初公開日：2025年8月13日）********親戚との付き合い方は人それぞれ、頼りになることもあれば距離を置きたくなることも…。58歳の千恵美さんは専業主婦として人生を歩んできましたが、最近は楽しみもなく無気力な毎日。対して近くに住む3歳年上の義姉・和子さんは、働きながら子ども2人を育て上げ、現在は充実した生活を送っている様子。羨ましく思った千恵美さんは、和子さんからオススメのお店を聞き行ってみることに。紹介されたお店はどれも好みに合わず、価値観の違いを感じて口論になってしまった2人。一方で和子さんからみた千恵美さんの姿とは…

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1話から読む

今が楽しくて仕方ないの！

前話からの続き。

私は和子。昔からの地元の友人たちと、リビングでお茶を囲んでおしゃべりをしていると、

自然と笑いがこぼれました。

気心の知れた3人で他愛のない話に花を咲かせ、私もつい、声をあげて笑ってしまいました。

公務員の夫と結婚し、看護師をつづけながら長男長女を育て、義両親の介護。

常に何かに追われているような慌ただしい生活で、息をつく間もなかったけど、今はようやく落ち着いて、自分の時間を楽しめるようになりました。少しですが自分で自由になるお金も稼げています。

それに何も特別なことをしなくても、こうして気心の知れた友人たちと笑い合える時間が、いちばん贅沢で、ありがたいです。

2回目の青春！↓↓↓

弟から珍しく連絡が

あまりにも衝撃をうけた私は、再び友人たちとのお茶会をしたとき、義妹の相談をすることに…。

あれって千恵美ちゃん…？↓↓↓

義妹とは昔から馬が合わない

気の合わない義妹だけど、少しくらい手を差し伸べてみようかと思いました。

過去を引きずらずに、人の痛みにも静かに寄り添えるのが、年を重ねたら大切なことだと思うのです。

第８話へ続く。