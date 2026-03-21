ドジャースのデーブ・ロバーツ監督（53）が20日（日本時間21日）、オープン戦・パドレス戦前に取材に応じ、キャンプの打ち上げを待ちわびた。

ワールドシリーズ3連覇を目指してスタートした今季。「静かなキャンプだったと思う。他球団ほど大きく戦力を欠いたわけではない。人によっては退屈なキャンプだったと言うかもしれないが、それは我々にとっては良いことだ」と目立たないながらも、チーム全体として堅実に開幕に向けて準備を進めることができた。

あす21日（日本時間22日）のオープン戦・アスレチックス戦を終え、チームは本拠地のロサンゼルスに戻る。「もちろん多少のケガはあったが、全体としては健康を維持し、必要な準備は全てできた」と満足げな表情だった。

“猛暑警報”発令中のアリゾナは前日19日（同20日）、最高気温39度を計測し、安全配慮で試合も8回で打ち切られた。この日も猛暑警報が発令され、試合前の午後3時45分の時点で気温は41度にまで達した。「南カリフォルニアに戻るのが待ち遠しい」とポジティブな指揮官にとっての唯一の誤算が「猛暑」だった。