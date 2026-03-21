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YouTubeチャンネル「OSAKA STYLE」が、「大阪・関西万博「ミャクミャク」、大阪市内の幼稚園・小学校の卒園式・卒業式にサプライズ登場」と題した動画を公開した。動画では、2025年に開催される大阪・関西万博の公式キャラクター「ミャクミャク」が、大阪市内の小学校と幼稚園の式典にサプライズで登場し、子どもたちの門出を祝う様子が収められている。



動画では、ミャクミャクが大阪市立大江小学校、城南学園小学校の卒業式、そして大阪市立桃園幼稚園の卒園式を訪問した様子が紹介されている。卒業式では、紅白幕が飾られた体育館にミャクミャクが姿を現すと、会場からは拍手が送られた。壇上に上がったミャクミャクは「ご卒業おめでとうございます」と祝福の言葉を述べ、「これからの皆の未来がずっと輝き続けますように。ミャクミャクも応援してるよ」と、未来へ羽ばたく子どもたちにエールを贈った。



また、大阪市立桃園幼稚園の卒園式では、園児たちと一緒に記念撮影を実施。「はい、ミャクミャク」というユニークな掛け声で写真に収まるなど、和やかな雰囲気で子どもたちの新たな一歩を祝った。



今回のサプライズ訪問は、卒業・卒園という節目を迎えた子どもたちにとって、忘れられない思い出となったようだ。2025年の大阪・関西万博開催を控え、公式キャラクターであるミャクミャクが地域との交流を深めている。万博本番での活躍にも一層の期待が高まる。