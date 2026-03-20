三重県亀山市の新名神高速で大型トラックなど4台が絡む事故が起き、あわせて6人が死亡しました。このうち3人が子どもとみられます。

【現場の画像】焼け焦げた車やトラック…新名神高速で多重事故 6人死亡 三重･亀山市の野登トンネル

事故があったのは、亀山市の新名神高速下り線、野登トンネルできょう午前2時20分ごろ大型トラックが乗用車に追突し、前にいた別の乗用車と大型トレーラーの2台も含む事故となりました。

6人が死亡 うち3人は子どもか

この事故で車両火災も発生し、6人が死亡。警察によりますと死亡したのは、乗用車に乗っていた成人の男女1人ずつと、子どもとみられる3人のあわせて5人。

それに、別の乗用車1台に乗っていた性別の分からない成人1人だと言うことです。

トンネルの約1キロ先で工事…渋滞車列に大型トラックが突っ込んだか

事故当時、トンネルの出口から約1キロ先で工事が行われていて、現場では渋滞が発生。その車列に大型トラックが突っ込んだとみられます。

警察は大型トラックを運転していた、広島県安芸高田市の水谷水都代容疑者を過失運転致死の疑いで逮捕。水谷容疑者は容疑を認めているということです。

事故を受け新名神高速は、一部区間で通行止めが続いています。

【現場の画像】焼け焦げた車やトラック…新名神高速で多重事故 6人死亡 三重･亀山市の野登トンネル