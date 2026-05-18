千葉県市川市動植物園で5月17日、人気の子ザル「パンチ」くんが暮らすサル山に、キャラクターの着ぐるみ姿の人物が侵入し、警察が威力業務妨害の疑いで緊急逮捕した。FNNプライムオンラインによると、米国籍を名乗る20代の男性2人が、黄色い着ぐるみを着てサル山に侵入したという。また、読売新聞オンラインは、男性らが柵を乗り越えてサル山に入ったと報じた。驚いたサルたちは山の上に避難したという。パンチくんは、オランウー