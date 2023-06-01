栃木県上三川町の強盗殺人事件で、犯行に使われたとみられる車＝16日、栃木県警下野署栃木県上三川町の強盗殺人事件で、県警に逮捕された少年4人が、現場の住宅まで同乗してきた白い外車に、逃走時は少なくとも2人が乗ることができず、うち川崎市の1人がヒッチハイクで近くの駅まで向かったことが18日、捜査関係者への取材で分かった。下野署捜査本部は4人の事件前後の足取りや役割を調べる。少年は現場近くで通行人に声をかけ