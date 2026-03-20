「ＢｒｅａｋｉｎｇＤｏｗｎ１９」（２０日、ＩＧアリーナ）

朝倉未来が社長を務める１分間最強を決める格闘技イベントの第１９回大会が行われ、オーディションで遺恨が勃発していた“アウトローのカリスマ”瓜田純士と、東大卒の和田悟プロデューサーがエキシビションで激突する予定だったが、和田Ｐが逃走。瓜田がブチ切れて騒然となった。

瓜田がまずリングに上がり、「上がってこいよ、和田！」と呼びかけたが、なかなか姿をみせず。瓜田はイライラ。「時間とらせんな、くそパンピーが」と吐き捨てた。それでも和田Ｐは姿をみせず。突如自撮り動画が流れ始めた。動画の中で和田Ｐは「やあやあ瓜田君、ごきげんよう。この動画が流れている頃にはリングに上がって、俺を殴れると息巻いてるだろうけど、昨日の記者会見で適当な流れをつくって試合を決めようとしていたことぐらい想定済みだったんで。言ったよな、１万人の前で恥かかせてやるよって。今、どんな気持ち？リングの上で１人、刺青のおっさんが１人たたずんでる感じ？いい社会経験になったんじゃないかな。結局お前は手のひらの上で転がされる人生なんだよ」と、瓜田を嘲笑。瓜田は怒り、和田Ｐに電話をかけさせ「どこいんだよ、早くこいや！お前のくだらねえ演出いらねえから早くこいよ。お前気持ち悪いんだよ、くそパンピー」と罵声を浴びせたが、和田Ｐは「勘違いしてないっすか、俺こういうやつなんで」とあざ笑った。激怒の瓜田は次回オーディションでの制裁を予告した。

オーディションで不良たちを操って演出する和田Ｐに瓜田がブチ切れて殴打。前日会見では試合のないはずの瓜田が登場し、和田Ｐを呼び出すと「お前、俺とエキシビションマッチできんだろ？お前の演出で散々踊らされてよ、俺は散々全国から叩かれてきた。私服でグローブだけはめて。できんだろ？」と対戦を要求した。和田Ｐは「どうした？そんな目立ちたいんすか？選手じゃないんだから、大人しくしときましょうよ」と話したが、瓜田は「俺、左手しばりでいいからよ。ジャブだけでいいよ」と提案。和田Ｐは「いいよ。そうやって宗教の代表みたいな感じで、単細胞な色んな選手洗脳してリーダーぶってろよ」と受諾した。瓜田は「この大会で溝口勇児がつくり出したこのモンスターをやっとかねえとヤバイだろ。モンスターは２人いらねえんだよ」と吐き捨てた。朝倉は「大丈夫っすか？いつからそんないきり始めたんすか？すごく謎なんだけど」と困惑しつつ、対戦を決定していた。

大会は公式のＢｒｅａｋｉｎｇＤｏｗｎ ＬＩＶＥ（ｈｔｔｐ：／／ｂｄｌｉｖｅ．ｊｐ／）でＰＰＶ配信されている。